Er wird viel reden mit seinen Spielern: Bonndorfs baldiger Trainer Björn Schlageter
Er wird viel reden mit seinen Spielern: Bonndorfs baldiger Trainer Björn Schlageter – Foto: Wolfgang Scheu

Auf Kay Schlageter folgt Björn Schlageter als Trainer des TuS Bonndorf

Trainerwechsel in der Winterpause

Bezirksliga SW SBFV
Bonndorf

Björn Schlageter wird nach der Winterpause neuer Trainer des TuS Bonndorf. Er löst damit seinen Bruder ab, der im Sommer spontan das Amt beim Fußball-Bezirksligisten übernommen hatte.

Er macht’s! In Bonndorf atmen sie auf: Björn Schlageter wird neuer Trainer des Bezirksligisten. Damit wird künftig der erklärte Wunschkandidat an der Seitenlinie stehen. "Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, lange überlegt, abgewogen. Das ist ja eine Mordsaufgabe", beschreibt Schlageter seine Meinungsfindung. Für den 42-Jährigen ist dieses Amt auch eine Herzenssache. "Der TuS ist mein Heimatverein, da konnte und wollte ich mich nicht wegducken." Zudem wohnt er in Bonndorf, das habe bei seinem Schritt ebenfalls eine Rolle gespielt. "Letztlich hätte ich mich ziemlich unwohl gefühlt, wenn ich nicht zugesagt hätte." Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.

Stefan Kech (BZ)Autor