Auf Kay Schlageter folgt Björn Schlageter als Trainer des TuS Bonndorf

Er macht’s! In Bonndorf atmen sie auf: Björn Schlageter wird neuer Trainer des Bezirksligisten. Damit wird künftig der erklärte Wunschkandidat an der Seitenlinie stehen. "Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, lange überlegt, abgewogen. Das ist ja eine Mordsaufgabe", beschreibt Schlageter seine Meinungsfindung. Für den 42-Jährigen ist dieses Amt auch eine Herzenssache. "Der TuS ist mein Heimatverein, da konnte und wollte ich mich nicht wegducken." Zudem wohnt er in Bonndorf, das habe bei seinem Schritt ebenfalls eine Rolle gespielt. "Letztlich hätte ich mich ziemlich unwohl gefühlt, wenn ich nicht zugesagt hätte." Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.