Auf Instagram: FuPa Luxemburg bricht 4.000-Follower-Grenze

Ein Bildschirmfoto des Instagram-Kanals von FuPa Luxemburg – Foto: Paul Krier

Seit dem Pfingstwochenende und damit dem letzten Spieltag in den Meisterschaften der 1.Herren hat der Instagram-Kanal von FuPa Luxemburg die Marke von viertausend Abonnenten geknackt. Und das Wachstum ist ungebrochen, bei Redaktionsschluss zählte der Account bereits 4.026 Follower. Die Zahl der Interaktionen wächst ebenfalls: wo früher mal zwanzig oder dreißig „Likes“ zusammenkamen und der eine oder andere Post geteilt wurde, kratzen unsere Fotos, Videos und Nachrichten an der Grenze von hundert Likes mit Höchstwerten, die manchmal die zweihundert übersteigen. Unser französischsprachiger Kanal erfreut sich damit wachsender Beliebtheit.

Und es gab noch einen anderen Rekord in den vergangenen Wochen: am vorletzten Spieltag der Seniors 1, dem Sonntag, den 17.Mai, wurden auf unserem Portal selbst annähernd eine Million Seitenaufrufe verzeichnet, exakt waren es deren 955.797. Vom 1.Januar bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde FuPa Luxemburg von rund 236.000 Usern insgesamt rund 33 Millionen Mal aufgerufen. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für die Treue bei allen Nutzern bedanken. Falls potenzielle Werbekunden von diesen Zahlen profitieren möchten, laden wir sie ein, unsere Mediendaten unter diesem Link zu analysieren und uns gerne per E-Mail an luxemburg@fupa.net oder per Whatsapp auf +352 661 669 074 zu schreiben!