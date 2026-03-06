Auf ins fünfte Jahr: Tuna Tözge hält dem 1.FC Stern die Treue von Nico Schoch · Heute, 10:57 Uhr · 0 Leser

Die erfolgreiche Zusammenarbeit des 1.FC Stern Mögglingen und Tuna Tözge geht in die nächste Runde. So lange wie der 44-Jährige war selten ein Trainer im Amt – eine Ära mit klarer Handschrift und großen Emotionen.

– Foto: Nicolas Schoch

Vor dem Start in die zweite Saisonhälfte setzt der 1.FC Stern Mögglingen ein klares Zeichen: Der Tabellenfünfte der Kreisliga A I strebt weiterhin nach oben und vertraut dabei weiterhin auf seinen Chefcoach. Unter Tuna Tözge ist aus der einstigen grauen Maus ein ambitioniertes Team geworden, nicht zuletzt aber auch eine attraktive Adresse für junge Talente. Für Helmut Pfeifer und Heiko Hegele aus dem FC-Vorstand stand die Vertragsverlängerung daher völlig außer Zweifel: "Tuna ist zum richtigen Zeitpunkt zu uns gekommen und hat die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt. Er ist hundertprozentig engagiert, bringt sich im Verein voll ein und stellt ihn nach außen super dar. Menschlich wie sportlich passt einfach alles."

– Foto: Nicolas Schoch

Dass der Stern so lange auf einen Trainer setzt, ist alles andere als selbstverständlich. Letztmals war Dieter Weiner zwischen 2008 und 2013 für fünf Jahre im Amt. Ein Jahrzehnt und vier Trainerwechsel später hat Tözge die wohl erfolgreichste Ära des Vereins eingeleitet. Gleich in seiner ersten Saison formte er aus einem Beinahe-Absteiger einen Bezirksliga-Aufsteiger, der dort nur knapp den Klassenerhalt verpasste. Für die sofortige Rückkehr fehlte im vergangenen Juni nur ein Schritt, als die Mögglinger in einem dramatischen Relegationsspiel mit 3:4 n.V. an der TSG Nattheim scheiterten. Anschließend konnte auch der Trainer seine Tränen nicht zurückhalten.

– Foto: Nicolas Schoch

Aus der Aufgabe in Mögglingen ist längst eine tiefe emotionale Bindung gewachsen. Zu einem "total verschworenen Haufen", in den Tözge seitdem viele Spieler aus der Jugend oder der Zweiten Mannschaft integriert hat. Der Schnitt von 1,7 Punkten pro Spiel spricht ebenfalls für sich. Selbst hat der 44-Jährige im Winter den größten Treueschwur gesetzt, indem er ein Angebot aus der Landesliga ausschlag. "Nach dieser langen Zeit fühle ich mich einfach wohl und respektiert", erklärt Tözge und ergänzt: "Der Stern ist ein sehr strukturierter Verein, der hinter dem Trainer steht und ihn nicht alleine stehen lässt. Man ist bemüht, den Fußball und das Umfeld weiterzuentwickeln. Da sehe ich meine Aufgabe noch nicht als erledigt an."

– Foto: Nicolas Schoch

Klar ist: Wer in drei gemeinsamen Jahren zweimal Vizemeister wurde, will in der Kreisliga A1 erneut ganz oben angreifen. Die Hinrunde verlief nicht wunschgemäß und so liegen die Mögglinger bereits um acht Punkte hinter der Tabellenspitze zurück. Aufgegeben hat sich niemand – ganz im Gegenteil. Denn in der Rückrunde hatte der Stern bislang immer noch einmal zulegen können. "Die Saison ist noch lange nicht zu Ende", appelliert Tözge daher erneut an diese Comeback-Qualitäten seiner Mannen: "Wir versuchen immer auf höchsten Niveau zu spielen und lassen uns nicht unterkriegen. Bezirksliga-Luft zu schnuppern, das hat Spaß gemacht und deshalb wollen wir da gerne wieder hinkommen." Nicht nur auf der Trainerbank herrscht für die kommende Saison bereits Planungssicherheit: Der Großteil des Teams bleibt zusammen. Unterstützt wird Tözge auch künftig vom spielenden Co-Trainer Hannes Balle, der als verlängerter Arm auf dem Spielfeld agiert. Die gemeinsame Geschichte ist noch lange nicht auserzählt – und vielleicht wartet ihr schönstes Kapitel erst noch.