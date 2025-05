Auf in den Partymarathon: Meister O/O ist zurück in der Bezirksliga

Oste/Oldendorf ist dank eines 5:1 in Hedendorf Kreismeister, Bliedersdorf/Nottensdorf spielt Relegation. Über den letzten Schritt zum Titel und drei Aufstiegshelden.

Und nur zwei Minuten später schockt Hedendorf Oldendorf mit dem 1:1. „Männer, ist doch alles gut. Kann mal passieren“, ruft O/O-Trainer Arne Hees seiner jungen Elf zu. In Himmelpforten spielt der MTV für O/O mit und erzielt dort um 20.12 Uhr das 1:1. Fast bekommt das Drehbuch durch ein Oldendorfer Slapstick-Eigentor noch eine ironische Wendung.

Um 20.12 Uhr entlädt sich die Anspannung auf der O/O-Ersatzbank das erste Mal. Torgarant Janosch Lüders (12. Minute) trifft früh. Bliedersdorf/Nottensdorf braucht einen Sieg und eine Oldendorfer Niederlage, um nicht in die Relegation zu müssen. Sie halten den Druck auf O/O hoch, führen beim MTV Himmelpforten.

Warum O/O alles so wie immer angeht

Hees versucht Ruhe auszustrahlen. Seinem Team kommt eine Verletzungsunterbrechung des jungen Linienrichters gelegen für taktische Veränderungen. „Danach hat es ein bisschen besser geflutscht“, sagt er. Die Abläufe vor dem Spiel seien - bewusst - gleich geblieben. Hees sagt: „Wir wollten nicht das große Trara machen und noch mehr Druck auf die Truppe aufbauen. Der war sowieso da.“ Den Spielern habe er aber in der Kabine gesagt, dass Momente wie diese - Meister zu werden - nicht oft im Fußballerleben kommen. Das müsse man genießen.

20.35 Uhr rollt der Ball wieder und nur wenige Zeigerumdrehungen später ins Netz der Hedendorfer. Philipp Elfers (36.) bringt O/O wieder auf die Meisterstraße. Wenig später vergibt Lüders eine mögliche Vorentscheidung. Restzweifel, dass sich die vergebenen Großchancen noch rächen werden, begräbt Ersatzkeeper Mathis Wilhelmi: „Wir kommen hier in einer Tour vor das Tor. Was soll schon passieren?“. Nichts. Wilhelmi behält recht. Jan-Luca Helmke sorgt mit dem 3:1 (45.+10) für Entspannung. Und ein Lächeln bei Hees. „Letztes Spiel Jan-Luca Helmke“, sagt der O/O-Trainer vor sich hin. Um 20.58 Uhr ist das die halbe Miete - Bliedersdorf zeigt Nerven beim 2:2-Halbzeitstand in Himmelpforten.

Helmke sorgt für Traumabschied

Kitschig wird es um 21.26 Uhr. 4:1 (60.), erneut trifft Helmke. „Das kann man sich nicht besser ausmalen“, sagt er später. Auch Bliedersdorf jubelt in Himmelpforten (21.30 Uhr) - 3:2. Das Ergebnis ist nur eine Randnotiz und interessiert kaum einen Oldendorfer. Um 21.41 Uhr schraubt der designierte Meister auf 5:1 per Lüders-Elfmeter (76.). Sein 43. Saisontor (in 26 Spielen) und eine persönliche Bestmarke. Dass er kein drittes, viertes oder fünftes Tor schießt, „kotzt mich an“, sagt der selbstkritische Lüders.

„Schiri, nochmal wechseln!“ ruft Hees und wechselt seinen „Oldie“ um 21.44 Uhr (79.) aus: Helmke geht die letzten Meter im rot-blauen Trikot durch das Spalier seiner Mitspieler. VSV-Coach Torben Hildebrandt ist erster Gratulant bei Hees, schon drei Minuten vor Abpfiff. „Habt ihr verdient man“, sagt er bei der Umarmung beider an der Mittellinie. Parallel telefoniert Philipp Elfers an der Spielerbank mit seinem Opa und nimmt Glückwünsche entgegen. „Schöne Grüße von Opa. Habe ihm gesagt, dass ich ein Tor geschossen habe. Konnte er kaum glauben“, teilt er Zwillingsbruder Kelvin mit.

Hees freut sich über Premierenerfolg, Lüders über Partywochen

Danach ist Feierabend in Hedendorf - buchstäblich. 21.57 Uhr am 30. Mai 2025 kehrt O/O in die Bezirksliga zurück. Auf die freue sich Hees. 13 Jahre war O/O Bezirksligist und stieg letztes Jahr ab. Für Hees war es die erste Meisterschaft als Trainer, als Spieler habe er zwei gefeiert.

In der Bezirksliga werde es nicht einfach, prognostiziert Hees, dem ein Fan ein Bier zur Trainerbank mitgebracht hat.

22.18 Uhr kann der Meistertrainer der Bierdusche nicht entkommen, kurz darauf erwischt es auch Lüders und Helmke. Der 33-Jährige, der in der Altherren weiterspielt, sagt: „Die zwei Tore sind egal. Es geht darum, dass wir als Mannschaft etwas geschafft haben, worauf wir die ganze Saison hingearbeitet haben“, Die „Kabine“ und „geilen Typen“ wird Helmke vermissen. Lüders sagt, „Bauchschmerzen“ hatte er vor dem Spiel nicht, dass O/O dem Meisterschaftsdruck nicht standhält. Sein Team sei jung, aber: „Die Truppe hat Potenzial“, ist sich Lüders sicher.

Die Oldendorfer - 68 sind im „ratzfatz“ ausgebuchten Bus mitgefahren - wollen noch die „Korken knallen lassen“, so Hees. Auch am Samstag. Dann geht es auf Planwagentour durch die Gemeinde. Der Partymarathon wird dann in zwei Wochen auf Mallorca verlegt. „Schön mit 16 Leuten“, freut sich Torschützenkönig Lüders.





