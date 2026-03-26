Auf historischen Pfaden: Die Landesligisten im Halbfinale und Finale dachbleche24-Landespokal +++ In wessen Fußstapfen tritt der SSV 80 Gardelegen am Wochenende? von Kevin Gehring · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Im Landespokal-Halbfinale der Saison 2013/14 traf der damalige Landesligist FSV Barleben auf den Regionalligisten 1. FC Magdeburg. – Foto: Sven Brückner

Am Sonnabend hat der SSV 80 Gardelegen die große Chance, Geschichte zu schreiben. Mit einem Überraschungserfolg über den VfB Germania Halberstadt könnte der Landesligist sensationell ins Endspiel um den dachbleche24-Landespokal einziehen. Ein Blick in die Geschichte zeigt: Schon jetzt wandeln die Kicker aus der Westaltmark auf historischen Pfaden. Am Samstag geht es im dachbleche24-Landespokal um die Finaltickets! Der SV Eintracht Emseloh trifft auf den Halleschen FC, der SSV 80 Gardelegen auf den VfB Germania Halberstadt. Mitteldeutsche Zeitung und Volksstimme übertragen beide Partien in einer exklusiven und kostenlosen Livestream-Konferenz.

Denn Landesligisten, die bis ins Landespokal-Halbfinale vorgedrungen sind, gab es in der jüngeren Vergangenheit nur überaus selten. Der letzte Siebtligist, dem dies gelang, war der SV Eintracht Lüttchendorf in der Saison 2019/20. Ausgetragen wurde die Partie gegen den Haldensleber SC damals allerdings nie - infolge der Corona-Pandemie wurde der Wettbewerb abgebrochen. Gleich zwei Landesligisten erreichen 2011 und 2014 die Top-Vier Geht es um Landesligisten, die ihr Halbfinale auch gespielt haben, muss man bis in die Saison 2013/14 zurückblicken. Damals erreichten mit dem FSV Barleben und dem Burger BC gleich zwei Teams aus der Landesliga Nord die Runde der besten Vier. In dieser war allerdings für beide Schluss: Der FSV unterlag dem 1. FC Magdeburg mit 0:5, der BBC dem Halleschen FC mit demselben Ergebnis.

Der Sprung in die Top-Vier gelang auch dem SV Eintracht Elster in der Saison 2012/13 (1:4 gegen den 1. FC Magdeburg) sowie dem SV Dessau 05 (0:1 gegen den FC Grün-Weiß Piesteritz) und dem SSV 90 Landsberg (0:3 gegen den Halleschen FC) in der Spielzeit 2010/11. In den letzten 15 Jahren kam jedoch kein Landesligist über das Halbfinale hinaus. Ein Landesligist holt zwei Titel - zumindest auf dem Papier Es gab allerdings auch schon Landesligisten, die es in Sachsen-Anhalt bis ins Landespokal-Endspiel geschafft. Nach einem 1:0-Erfolg im Halbfinale gegen den MSV Preussen traf der SV 09 Staßfurt im Finale von 2006 auf den 1. FC Magdeburg. Vor 4500 Zuschauern in Schönebeck unterlagen die Staßfurter dem damaligen Oberligisten nur knapp mit 0:1. Fünf Jahre zuvor hatte der VfB IMO Merseburg das Finale erreicht - und im Endspiel von Dessau gegen den 1. FC Magdeburg mit 0:3 verloren.

Zweimal konnte sogar ein Landesligist den Pokal in die Höhe stemmen - zumindest auf dem Papier. Denn formal betrachtet holte der 1. FC Magdeburg II in den Jahren 2007 (3:0 gegen den MSV Preussen) und 2000 (3:2 gegen den VfL Halle 96) jeweils als Landesligist den Titel. Beide Male aber kamen die Profis der Blau-Weißen in den Endspielen zum Einsatz. SSV 80 Gardelegen könnte als erster Siebtligist ins Finale einziehen Zu vergleichen sind jene Pokalgeschichten ohnehin nicht mit der der Gardelegener. Immerhin hat sich das Ligensystem seit den frühen 2000er-Jahren in Deutschland weiterentwickelt. Seit der Einführung der 3. Liga zur Saison 2008/09 ist die Landesliga in Sachsen-Anhalt "nur" noch siebtklassig. So könnte sich der SSV 80 Gardelegen als erster Siebtligist, der ins Landespokal-Finale einzieht, in den Geschichtsbüchern verewigen.

Der SSV 80 Gardelegen könnte als erster Siebtligist ins Landespokal-Finale von Sachsen-Anhalt einziehen. – Foto: Saskia Döhmann