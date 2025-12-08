Die Leistung der HSG in Dingden reichte nicht aus. – Foto: Hubert Wilschrey

Auf Gerüchte folgt blutleerer Auftritt der Holzheimer SG Während im Umfeld des Oberligisten Holzheimer SG über finanzielle Engpässe spekuliert wird, enttäuscht die Mannschaft beim 0:1 daheim gegen den Mitaufsteiger BW Dingden.

Nein, zum Sprechen aufgelegt war Jesco Neumann nach der 0:1-Heimniederlage der von ihm trainierten Holzheimer SG im Duell der Oberliga-Aufsteiger mit BW Dingden nicht wirklich. „Zum Spiel habe ich recht wenig zu sagen“, ließ er ungehalten wissen. Denn den Grund für den vollkommen blutleeren Auftritt vor allem in der Hälfte, „in der wir alle Grundtugenden haben vermissen lassen, ein Totalausfall“, vermochte er eh nicht zu nennen. Nicht ausschließen wollte er zwar, dass die Probleme mit den vor dem Match aufgekommenen Gerüchten über finanzielle Engpässe beim Oberligisten zu tun haben könnten, doch tatsächlich schlüssig fand er das nicht. „Ich weiß es einfach nicht.“

Holzheim offensiv zu blass Der sichtlich angefressene Michael Volz kündigte als Vorsitzender der Fußball-Abteilung und Sponsor an, nach der das Sportjahr abschließenden Partie am Samstag in Schonnebeck Klartext zu reden, „denn das können wir ja so nicht stehen lassen“, versicherte aber schon jetzt: „Da ist nichts dran!“ Den Beweis, dass das an Intensität zunehmende Gerede im Umfeld des Vereins spurlos an den Spielern abgeprallt ist, blieb die Mannschaft, die noch eine Woche zuvor nach dem 3:3 in Ratingen auf Wolke sieben geschwebt war, am Samstag jedoch schuldig. Nach verheißungsvollem Beginn mit einer Großchance für Sakaki Ota (1.) ging bei den Hausherren gar nichts mehr, war es einzig und allein Kapitän Johannes Kultscher im Tor und bei einem Klasseabschluss von Jan-Niklas Haffke dem Pfosten zu verdanken, dass bis zur Halbzeitpause auf beiden Seiten die Null stand. Für die HSG brachte Joel Aschenbroich die Kugel wenigstens mal aufs Tor (40.), brenzlig wurde es aber nicht für Keeper Johannes Buers. Ohne Jonas Theuerzeit und Tom Meurer fehlte es dem Team sichtlich an Führung im Aufbauspiel.

Sa., 06.12.2025, 18:00 Uhr Holzheimer SG Holzheim SV Blau-Weiß Dingden BW Dingden 0 1 Weil vom Gegner offensiv so gut wie nichts kam, erhöhte Dingden mit Anpfiff des zweiten Abschnitts den Druck – und wurde prompt belohnt: David Hulshorst eroberte in des Gegners Hälfte den Bal und bediente nach kurzem Sprint Kapitän Kevin Juch, dessen Anspiel Haffke fast mühelos zum überfälligen Führungstreffer der Gäste nutzte.