Auf Geht´s! Derby in Nordhorn, Aufsteiger-Duell in Esens!

Das Warten hat endlich ein Ende und am Freitagabend geht es wieder los mit dem ersten Spieltag der Landesliga Weser-Ems! Mit sechs neuen Teams geht es in die Saison 25/26 und zum ersten Spieltag stehen sieben packende Duelle auf dem Programm. Höchste Brisanz wird das Derby in Nordhorn haben, doch auch die anderen Paarungen haben es in sich..