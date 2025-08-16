Auf- gegen Absteiger zum Auftakt

Der Stamm ist geblieben, bei neun Abgängen und zehn Zugängen musste der FC Zuzenhausen dennoch einen mittelgroßen Umbruch meistern, nachdem es vorherige Runde nicht ganz mit dem Oberliga-Klassenerhalt geklappt hat. Nun wartet zum Verbandsliga-Auftakt mit der SpVgg Neckarelz ein Aufsteiger. Los geht´s im Mosbacher Stadtteil am Samstag um 15.30 Uhr.

Neu sind nicht nur zwei Handvoll Spieler, sondern auch das Trainerteam stellt sich zu zwei Dritteln neu auf. Niklas Kissel ist jetzt Chef- statt Co-Trainer, ihm zur Seite stehen Andreas Bürger sowie Marc Schneckenberger als spielender Co. "Ich fand die Vorbereitung sehr ordentlich, die Jungs haben richtig gut mitgezogen und mit dem Trainerteam zügig eine gute Mischung gefunden", sagt Tobias Schattschneider. Der Sportliche Leiter sieht, "in den Spielen eine Weiterentwicklung, wenngleich wir natürlich noch nicht da sind, wo wir hinwollen."

Die Testspiele lassen eine gute bis sehr gute Frühform erkennen, der Einzug ins Achtelfinale des badischen Pokals unterstreicht diese Einschätzung. Jeweils auswärts bei drei Landesligisten zeigte sich die FC-Offensive in Torlaune und erzielte beachtliche zwölf Treffer. Dagegen scheint in der Abwehr noch etwas der Schuh zu drücken, fünf Gegentore gegen klassentiefere Kontrahenten sind nicht gerade wenig. Der jüngste Eindruck war dabei der beste. Beim FK Srbija Mannheim, für Zuze-Trainer Niklas Kissel, "der Topfavorit in der diesjährigen Landesliga", wusste seine Truppe trotz des unangenehmen und engen Kunstrasens in der Quadratestadt mit 3:2 zu bestehen.