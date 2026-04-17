„Auf gar keinen Fall ein Selbstläufer“: RFC warnt vor Tapfer 06

„Wenn man auf die Tabelle schaut, könnte man von einer klaren Angelegenheit reden. Davon bin ich aber meilenweit entfernt“, stellt Kästner klar. Der erfahrene Übungsleiter hat die Trainingswoche genutzt, um jegliche Anzeichen von Selbstgefälligkeit im Keim zu ersticken. Kästners Mahnungen fußen dabei auf einer statistischen Auffälligkeit: In der Ligahistorie blieb der RFC bei Auswärtsspielen gegen den SV Tapfer bislang stets ohne Punkte. Der einzige Erfolg in Leipzig datiert aus dem vergangenen Jahr, als man sich im Sachsenpokal durchsetzen konnte. „Ich habe meiner Mannschaft des Öfteren mitgeteilt, dass das auf gar keinen Fall ein Selbstläufer wird. Schon aus dem Grund, dass wir bis jetzt in Punktspielen auswärts bei Tapfer Leipzig immer leer ausgingen“, so Kästner warnend.

Die Ausgangslage für die Gastgeber ist prekär. Nach der jüngsten 0:3-Niederlage gegen den SSV Markranstädt benötigt der SV Tapfer jeden Zähler, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht endgültig zu verlieren. Kästner stellt sich dementsprechend auf einen harten Kampf ein: „Ich erwarte eine kämpferisch aufspielende Mannschaft von Tapfer Leipzig, die natürlich jetzt die letzten Heimspiele versuchen wird, dreifach zu punkten, um doch noch aus dem Keller rauszukommen.“

Für den Reichenbacher FC hingegen bietet das Spiel die Chance, die eigene Formkurve nach dem mühsamen, aber letztlich verdienten 4:2-Sieg gegen den SC Freital II am vergangenen Wochenende zu stabilisieren. Das Ziel ist die Etablierung einer Konstanz, die dem Team in der Rückrunde phasenweise fehlte. „Wir wollen natürlich jetzt eine kleine Serie starten“, gibt der Trainer die Marschrichtung vor. Ein Erfolg in der Messestadt wäre zudem ein wichtiges psychologisches Polster für die kommenden Wochen. Mit dem SSV Markranstädt und der SG Taucha 99 warten in den nächsten Heimspielen zwei schwere Gegner am Wasserturm.