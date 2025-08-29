 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Christian Fromme

Auf Gala folgt minimalistischer Erfolg: Niederndodeleben jubelt wieder

Landesklasse 2 +++ Der Blick auf die Begegnungen des zweiten Spieltags

Landesklasse 2
MSV Börde
MSC Preussen
N.dodeleben
Gommern

Mit dem 6:0-Heimerfolg über den SV Eintracht Gommern hat Landesliga-Absteiger TSV Niederndodeleben einen Fabelstart in der Landesklasse 2 hingelegt. Schon am Freitagabend sind die Grün-Weißen im nächsten Heimspiel gefordert: Zum Auftakt des zweiten Spieltags empfangen sie den BSV 79 Magdeburg.

Weiter geht es am Sonnabend mit sieben weiteren Partien. Unter anderem wollen die Landesliga-Absteiger MSC Preussen (bei Union Heyrothsberge) und MSV Börde (gegen den SV Seilerwiesen) nach den Niederlagen zum Auftakt ihre ersten Zähler einfahren.

Gestern, 18:00 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
15:00live

