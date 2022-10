Kein Durchkommen gab es für die Angreifer des SV Cosmos Aystetten bei der 1:3-Heimniederlage gegen Spitzenreiter SV Egg an der Günz. Hier haben Kapitän Fabian Krug, Nicolas Brummer (verdeckt) und Raphael Marksteiner das Nachsehen gegen die kompromisslose Hintermannschaft. – Foto: Oliver Reiser

Auf Gala folgt Ernüchterung Cosmos Aystetten ist mit der 1:3-Heimniederlage gegen Spitzenreiter SV Egg an der Günz noch gut bedient +++ Bobingen darf wieder jubeln +++ Wieder eine große Enttäuschung für den SV Türkgücü Königsbrunn

Wie man sich in der Rolle des Prügelknaben fühlt, konnten die Aystetter im Spiel gegen Tabellenführer SV Egg an der Günz erfahren. Bei der 1:3-Heimpleite waren Wurm, Krug & Co. chancenlos. Absolut souverän entführten die Gäste alle drei Punkte und ließen enttäuschte Hausherren zurück. Es war ein Sieg der Taktik und des Willens. In einem hochklassigen Bezirksligaspiel, allerdings mit wenig Strafraumszenen, behalten die Bobinger letztlich mit 1:0 in Kaufbeuren die Oberhand und entführten drei Punkte aus dem Parkstadion. Seit dem 11. August 2021 beziehungsweise 56 Spiele in Folge, hatte der TSV Dinkelscherben in jedem Spiel mindestens ein Tor geschossen. Diese Serie ging nun trotz zahlreicher Chancen beim FC Oberstdorf zu Ende. Dort kassierte der Aufsteiger eine 0:4-Niederlage.

Lediglich in den ersten 20 Minuten konnten die Cosmonauten gegen die zunächst überraschend passiven Egger Paroli bieten. Nach einer Tanz-Einlage von Marcel Burda verpasste David Djajic, der für den mit Corona infizierten Edward Schäfer in die Startelf gerückt war, die Hereingabe (12.). Nachdem die erste Welle des SV Cosmos verpufft war, übernahm der Spitzenreiter das Kommando. Torhüter Arthur Mayer verhinderte zunächst einen Rückstand, als er aus kürzester Distanz gegen Manuel Schedel (16.) hielt und wenig später einen Elfmeter von Jonah Steck parierte (20.). Acht Minuten später hob Bruno da Rocha Coval schon wieder im Zweikampf mit Dominik Isufi ab und Schiedsrichter Sebastian Fleschhut deutete erneut auf den Punkt. Sebastian Egger verwandelte unhaltbar zum 0:1 (28.). Als Jonas Walter Torhüter Mayer zum 0:2 tunnelte (33.), schickte der rechtzeitig vor dem Spiel aus dem Urlaub zurückgekehrte Trainer Ivan Konjevic seine Auswechselspieler zum Aufwärmen. Das spricht nicht gerade für Zufriedenheit mit dem Gebotenen. In der Tat: Dem SV Cosmos war jetzt der Stecker gezogen. Die Aystetter waren jetzt völlig raus den Zweikämpfen, machten in der Hektik viele Fehler, während Egg Ball und Gegner laufen ließ. „Geduld! Es gibt keinen Grund offensiv zu spielen", hielt der Egger Trainerfuchs Karl-Heinz Schabel die seinen förmlich zurück. Doch die waren jetzt nicht mehr zu halten. Mit schnellem Direktspiel hebelten die Allgäuer die heimische Hintermannschaft ein ums andere mal aus den Angeln. Das 0:3 durch Bruno da Rocha Coval war die logische Konsequenz des Katz-und-Maus-Spiels (56.). Die Aystetter Schussversuche landeten hingegen jenseits des Fangzaunes auf dem Parkplatz und auf der VIP-Tribüne. Weitere Gegentreffer verhinderte Arthur Mayer zweimal gegen Manuel Schedel (67. und 70.). Der Anschlusstreffer durch Filip Marijanovic mit einem feinen Heber (88.) war nicht mehr als Ergebniskosmetik. „Es gibt solche Tage, an denen einfach nichts gelingt", konstatierte Cosmos-Vorsitzender Thomas Pflüger.

Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 135

Tore: 0:1 Sebastian Egger (28. Foulelfmeter), 0:2 Jonas Walter (33.), 0:3 Bruno da Rocha Coval (56.), 1:3 Filip Marjanovic (88.)

Besondere Vorkommnisse: Joshua Steck (SV Egg an der Günz) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Arthur Mayer (20.).

Hüseyin Tomakin (vorn) und Florian Gebert bejubeln den Siegtreffer der Bobinger, den Kapitän Tomakin per Kopf erzielt hat.

In den ersten dreißig Minuten neutralisierten sich die Teams weitgehend im Mittelfeld. Kaufbeuren hatte zwar mehr Ballbesitz, doch Torraumszenen konnten sie daraus nicht generieren. Ab Minute 30 kamen dann die Schützlinge von Sebastian Jeschek und Christopher Detke, der einmal mehr selbst auf dem Platz stand, besser ins Spiel. Der intensive Beginn hatte der Heimmannschaft viele Kraftreserven abverlangt. Das rächte sich jetzt. Bobingen konnte das Spiel mehr und mehr in die gegnerische Hälfte verlagern. Trotzdem ging es mit einem 0:0 in die Pause. In der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild: Während die Gastgeber nicht mehr zulegen konnten, bedrängten die Bobinger das Tor der Allgäuer immer mehr. Vor allem bei Eckbällen wurde es stets gefährlich. Und Kaufbeuren bekam zunehmend Probleme mit den schnellen Bobinger Angreifern. Florian Gebert, Christian Frickinger und Nicolas Prestel sorgten permanent für Unruhe in der Kaufbeurer Deckung. Die wusste sich dann, vor allem gegen den wieselflinken Florian Gebert, oftmals nur noch durch Fouls zu wehlen. Die Belohnung für das taktisch und kämpferisch hochklassige Spiel der Bobinger kam nach einer Ecke. Spielführer Hüseyin Tomakin, eigentlich für das Organisieren der Abwehr zuständig und nicht gerade als Kopfballungeheuer bekannt, besorgte den einzigen Treffer des Spiels höchstpersönlich per Kopf.

Schiedsrichter: Tobias Feucht (Aichach) - Zuschauer: 100

Tor: 0:1 Hüseyin Tomakin (75.)

Schon in der sechsten Minute öffnete ein Pass in den Strafraum die Königsbrunner Abwehr. Wilhelm Kreuzer setzte sich robust gegen Sem Michel durch und zielte an Torwart Nuri Carpan vorbei flach in die linke Ecke. In der Folge kam es zu weiteren Großchancen der Gäste, die aber der Keeper im Verbund mit Abwehrchef Itua Sadadi gerade noch vereiteln konnte. Beim SV Türkgücü schlug dann auch noch das Verletzungspech zu. Sem Michel musste nach 14 und Kerem Cakin nach 28 Minuten wegen Oberschenkelzerrungen den Platz verlassen. Mit den Einwechslungen von Luca Markovic und Ebrima Sanyang war das Wechselkontingent auch schon erschöpft, denn mehr Spieler saßen nicht auf der Bank. Zwei Minuten später konnte Carpan zwar gegen Fabian Müller abwehren, aber Timo Wörz erzielte im Nachschuss das 0:2 und kurz darauf traf Müller selbst zum 0:3-Pausenstand. Mit je einem Foulelfmeter auf beiden Seiten wurde der Abstand mit 1:4 gewahrt. Simon Hagg traf für die Gäste und Kaan Dogan verwandelte den Strafstoß nach einem Foul von Fabian Wörz an Itua Sadadi. Schon davor hatte Türkgücü den Druck auf das von Daniel Hatzenbühler gehütete Gästetor verstärkt, doch der konnte auch Sanyangs beste Chane vereiteln. Doch als Cemal Nam eine Ecke herausholte, traf Berat Ayverdi am Fünfmeterraum so, dass der Keeper den Ball erst hinter der Linie abwehren konnte. Kaan Dogan und Burak Tok auf Vorarbeit von Cemal Namhatten noch zwei große Torchancen, doch einmal rettete der Torwart mit Fußabwehr und Toks Schuss ging über die Latte. Bei Kontern der Germaringer verhinderte aber auch einmal Carpan und danach die Latte einen weiteren Treffer.

Schiedsrichter: Tobias Sing (Schretzheim) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Wilhelm Kreuzer (6.), 0:2 Timo Wörz (30.), 0:3 Fabian Müller (35.), 0:4 Simon Hagg (49. Foulelfmeter), 1:4 Kaan Dogan (61. Foulelfmeter), 2:4 Berat Ayverdi (71.)

Der TSV Haunstetten erzielte im Kampf um den Klassenerhalt gegen den Mitkonkurrenten TSV Ottobeuren einen wichtigen 1:0-Heimerfolg. Damit gelang im sechsten Heimspiel schon der vierte dreifache Punktgewinn. Direkt vor dem Halbzeitpfiff gelang den stark ersatzgeschwächten Gastgebern der Führungstreffer durch Florent Kuci (41.). Nach der Pause verstärkten die Allgäuer Gäste ihre Bemühungen. Ohne Erfolg. Letztlich konnte auch ein Abseitstreffer nichts mehr am glücklichen, aber auch verdienten Heimerfolg ändern. „Diese Partie muss man als Arbeitssieg verbuchen. Die Moral hat gestimmt, da die Jungs die drei Punkte unbedingt wollten und überragenden Einsatz gezeigt haben", bekräftigte ein erleichterter TSV-Spartenleiter Günther Schmidt.

Schiedsrichter: Marvin Bihler (Neuburg a.d. Donau) - Zuschauer: 100

Tor: 1:0 Florent Kuci (41.)

Kalt erwischt wurden die Lila-Weißen bereits in der fünften Minute. Nach einem Fehlpass im Spielaufbau hatte Markus Übelhör bolzenfrei vor Keeper Lukas Kania keine Mühe, zum 1:0 zu vollstrecken. Dinkelscherben fand eigentlich gut in die Partie und bestimmte das Spiel, tat sich aber schwer auf dem etwas schmierigen Untergrund. Vor allem im Torabschluss fehlte die Standfestigkeit und so ließen Thomas Kubina (13.), Alexander Brecheisen (18.) und Daniel Wiener (20.) gute Chancen liegen. Besser machten es wiederum die Allgäuer und trafen mit ihrer zweiten Chance zum 2:0: Nach einem Freistoß auf den langen Pfosten traf Nicolas Reggel aus spitzem Winkel (23.). Auch in der zweiten Halbzeit hielt sich Fortuna für die Lila-Weißen weiterhin auf dem Nebelhorn versteckt. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff zog Kubina mit links ab und verfehlte nur knapp das Tor. Und als drei Zeigerumdrehungen später Paul Holand bei einer Doppelchance zuerst den linken Außenpfosten traf und im Nachschuss an Heimkeeper Kähni scheiterte, war klar, dass an diesem Tage nichts gelingen wird und nichts zu holen ist. Besser machten es erneut die sehr effektiven Hausherren, die mit nur zwei weiteren Chancen durch Benedikt Eder (67.) und Lucas Weinberg (80.) das Ergebnis gleich auf 4:0 hochschraubten.

Schiedsrichter: Jannis David Fischer (Augsburg) - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Markus Übelhör (5.), 2:0 Nicolas Reggel (21.), 3:0 Benedikt Eder (67.), 4:0 Lucas Weinberg (80.)

Endlich hat man ihn – den ersten Auswärtspunkt. Dabei fehlten Trainer Marco Henneberger neun Spieler und der Kissinger SC musste gefühlt über 95 Minuten gegen zwölf Mann im Ostallgäu agieren. Erst gab der Unparteiische einen aus Sicht des KSC unberechtigten Strafstoß, eine Zeitstrafe für Jonas Graf und ließ den von Niklas Heyen stark gehaltenen Elfer wiederholen. Heyen bewegte sich nicht von der Linie nach vorne, sondern nur auf der Linie hoch. Schütze des Treffers beim zweiten Versuch war Dominik Dürr (33.). Zu diesem Zeitpunkt hatte Moritz Willis nach einem langen Ball bereits den Torhüter ausgespielt und den KSC in Führung gebracht (9.). Die Gäste hatten durch Julian Schmid und Roberto Machado da Silva weitere richtig gute Chancen das Ergebnis zu verbessern, scheiterten aber beide am starken Heimtorhüter Lukas Kress. Die Gäste mussten im zweiten Spielabschnitt kämpferisch alles in die Waagschale werfen, um das Ergebnis zu halten. Dabei hatte man einige Male Glück, als das Aluminium für Heyen rettete (71., 78.). Am zweiten Elfmeter für den FC Thalhofen gab es nichts zu rütteln (79.). Philipp Strehle brachte Niklas Zeiler regelwidrig im Strafraum zu Fall. Wieder trat Dürr an und verschoss. Kissing brachte dann das Unentschieden über die Runden.

Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Moritz Willis (26.), 1:1 Dominik Dürr (33. Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Dominik Dürr (FC Thalhofen) scheitert mit Foulelfmeter (79.).