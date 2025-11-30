Auf fünf Düsseldorfer Sportplätzen wird der Kunstrasen ausgetauscht

Kunstrasen ist auch bei Düsseldorfer Sportvereinen ein beliebter Belag. Allerdings sind die Spielflächen nicht ewig haltbar. Weil das künstliche Grün verschleißt, muss es in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Je nach Belastung sei nach zwölf bis 15 Jahren ein Austausch erforderlich, heißt es von der Stadtverwaltung. Diese hat jetzt fünf Anlagen vorgeschlagen, auf denen der Kunstrasen im kommenden Jahr erneuert werden soll.

Profitieren werden davon beispielsweise die Sportfreunde Gerresheim und der TV Grafenberg. Auf den Plätzen beider Vereine sowohl an der Adresse An der Leimkuhle als auch an der Sulzbachstraße waren Kunstrasenbeläge erst 2019 erneuert worden. Allerdings sei es daraufhin schon frühzeitig immer wieder zu Nahtschäden gekommen, heißt es von der Stadt. Zunächst habe das ausführende Unternehmen die Schäden punktuell beseitigt – und zwar im Rahmen der Gewährleistung. Nach langer Verhandlung sei 2023 eine intensive und gründliche Überarbeitung erfolgt.

Nun ist vorgesehen, den Kunstrasen in Gerresheim und Grafenberg komplett auszutauschen. Die geschätzten Kosten dafür liegen bei jeweils 210.000 Euro. „Der vorhandene Belag wird hierzu aufgenommen und einem hochwertigen, stofflichen Recycling zugeführt“, heißt es.

Mittlerweile endete der Gewährleistungsanspruch. Es komme allerdings erneut zu einer Ablösung der Nahtverklebungen. „Grund hierfür ist offensichtlich nicht die mangelnde Verklebung, sondern das Ablösen der Rückenbeschichtung vom Trägergewebe“, teilt die Stadt in einer schriftlichen Vorlage mit. Diese lag jetzt den Mitgliedern des Sportausschusses vor.

Teilaustausch etwa in Lohausen

Auf weiteren Sportplätzen soll der Kunstrasen dagegen teilweise ausgetauscht werden. Weil die Fasern dort vor allem direkt vor den Toren stark verschlissen sind, erhält der Bereich der Strafräume einen neuen Belag. Betroffen davon sind die Bezirkssportanlagen an der Windscheidstraße sowie an der Schorlemerstraße. Die Kosten dafür werden auf insgesamt 180.000 Euro geschätzt. Zudem soll auf der Vereinssportanlage des SV Lohausen am Neusser Weg nur ein Strafraum ausgetauscht werden (30.000 Euro).

Bereits seit mehreren Jahren gibt es das sogenannte Kunstrasensanierungsprogramm in Düsseldorf. Den jetzt vorgestellten Plänen für 2026 stimmten die Mitglieder des Sportausschusses zu. Sie beauftragten damit die Verwaltung, die Beschlüsse in den jeweiligen Bezirksvertretungen herbeizuführen.