Auf Fortuna Düsseldorfs Futsaler wartet viel Trainingsarbeit Das nächste Ligaspiel steht erst nach Länderspielpause am 14. Oktober an.

In der Futsal-Bundesliga ruht am kommenden Wochenende der Ball. Fortuna Düsseldorfs Trainer Shahin Rassi dürfte die kurze Länderspielpause recht sein. So bleibt genug Zeit, um vor dem nächsten Ligaspiel gegen den MCH Futsal Club Bielefeld (15. Oktober) noch einmal an den taktischen Feinheiten zu feilen.

Der Schwerpunkt der Trainingsarbeit dürfte dabei auf der Verteidigung liegen. Denn diese funktionierte zuletzt im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli nicht wie gewünscht. Vier eigene Treffer genügten der Fortuna im Samstagabendspiel beim Aufsteiger nicht, um mit Zählbarem nach Düsseldorf zurückzukehren. Stattdessen setzte es mit dem 4:5 die zweite Saisonniederlage im vierten Spiel. „Wir lagen schon 3:1 in Führung, haben am Ende aber schlecht verteidigt und zugleich die Chancen ausgelassen, um für eine Vorentscheidung zu sorgen“, bemängelte Shahin Rassi.

Hatte es sein Team in den Wochen zuvor gegen die Topteams aus Stuttgart und Hohenstein-Ernstthal noch geschafft, einen individuell übermächtigen Gegner im Kollektiv über weite Strecken in Schach zu halten, so offenbarte es in Hamburg in den entscheidenden Momenten Lücken – sehr zum Leidwesen von Fortuna-Keeper Christian de Groodt, der sich nun im Kreise der Nationalmannschaft bei den WM-Qualifikationsspielen gegen Lettland und die Slowakei neues Selbstvertrauen holen. Für seine Vereinskollegen gilt es derweil, im Training an den Schwächen zu arbeiten.