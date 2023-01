Auf Empfehlung des Ex-Vereins: Dessau 05 mit Zugang aus der Landesliga Verbandsliga +++ Außenverteidiger Ihor Spivak kommt von Schwarz-Weiß Bismark

Einen nicht alltäglichen Transfer hat der SV Dessau 05 in dieser Woche abgeschlossen. Ihor Spivak (gesprochen: Igor) wechselt in das Stadion am Schillerpark und trägt ab sofort das Trikot des SV Dessau 05. Der 22-jährige Außenverteidiger kickte bis zum Jahreswechsel für den TuS Schwarz-Weiß Bismark in der Landesliga Nord. Das bedeutet auch: An neue Vereinsfarben muss sich der beim FK Mariupol ausgebildete Spieler nicht gewöhnen.