Auf einen früheren FIFA-Schiedsrichter folgt eine U20-Weltmeisterin Aus dem Verband +++ In der Geschäftsführung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt kam es zu einem Wechsel von Kevin Gehring · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Anne Bartke (4.v.r.) - hier bei einer Klausurtagung im Januar - ist neue Geschäftsführerin des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. – Foto: FSA

In der Geschäftsführung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) ist es zu einem Wechsel an der Spitze gekommen. Wie der Landesverband in dieser Woche bekanntgegeben hat, wird Anne Bartke künftig die Geschicke leiten.

Die 36-Jährige folgt damit auf Markus Scheibel, der das Amt in den vergangenen drei Jahren bekleidet hatte und "die Geschicke des Verbandes in einer sportlich wie strukturell herausfordernden Zeit geprägt hat", wie der FSA schreibt. Abschied als Geschäftsführer nach "längerer Erkrankung" Der 61-jährige Scheibel, der einst als Schiedsrichter-Assistent mehr als 250 Partien im deutschen Profibereich sowie mehr als 80 Spiele auf internationaler Ebene mit geleitet hatte, sei "nach längerer Erkrankung" an den Vorstand herangetreten und habe "darum gebeten, sein Amt als Geschäftsführer niederzulegen", heißt es in der FSA-Bekanntmachung.

Der Vorstand bedanke sich "ausdrücklich bei Markus Scheibel für sein Wirken und die vertrauensvolle Zusammenarbeit", heißt es weiterhin. Erst im November hatte der FSA bekanntgegeben, dass Scheibel neben seiner Geschäftsführertätigkeit zusätzlich die Verantwortung für den Herrenspielbetrieb übernimmt. Diesen Posten wird Scheibel auch weiterhin bekleiden. Ehemalige Bundesliga-Spielerin und U20-Weltmeisterin In der Geschäftsführung trägt dagegen künftig Anne Bartke die Verantwortung. Mit ihr übernehme "eine erfahrene Führungspersönlichkeit die operative Verantwortung des Landesverbandes", schreibt der FSA. Zuvor war die ehemalige Bundesliga- (SC 07 Bad Neuenahr, FF USV Jena) und Zweitliga-Spielerin (Magdeburger FFC) sowie U20-Weltmeisterin von 2010 bereits als Leiterin der Geschäftsstelle tätig gewesen.