Auf einen Blick: So lief Spieltag 21 der Landesliga

Der 21. Spieltag der Landesliga Niederrhein wird ein großer: Die Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 und VfB Bottrop empfangen mit dem SC Kapellen-Erft beziehungsweise den ESC Rellinghausen die Tabellenzweiten! Außerdem geht es im Keller zur Sache - klickt euch rein!
DJK Gnadental – Victoria Mennrath 2:2
DJK Gnadental: Nico Bayer, Fatih Ferhat Sakar, Tolga Erginer (89. Steven Dyla), Felix Dannenberg (68. Sebastian Spinrath), Oluremi Martins Williams, Necirwan Khalil Mohammad, Carl Mergenthal (84. Marinus Sebastian Dassen), Malte Hauenstein, Nico Kaufmann (46. Denis Massold), Marco Lüttgen (66. Milos Jesic), Ibrahima Traoré - Trainer: Sebastian Michalsky
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Konstantin Xenidis, Maurice Passage, Noah Kubawitz, Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly, Erjon Duriqi, Miguel Werner (66. Marko Mitrasinovic), Paul Trützschler (84. Alex Alexandrov), Johannes Minkiti (90. Lukas Heller), Isa Özel (66. Oliver Krüppel) - Trainer: Marc Trostel
Schiedsrichter: Yasin Iletmis - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Erjon Duriqi (27.), 0:2 Oliver Krüppel (69.), 1:2 Malte Hauenstein (85.), 2:2 Marinus Sebastian Dassen (90.)
Gelb-Rot: Ibrahima Traoré (95./DJK Gnadental/)
VfB 03 Hilden II – DV Solingen 0:3
VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Fabio Bachmann, Azad Sari, Josip Bilac, Ben Marcel Jelitte, Shuto Utsugi (80. Mohammed Abunajie), Jaro Vogtmüller (73. Amine Feldaoui), Abdelilah Zarok, Marijan Prskalo, Tarique Maurice Hurd, Yusuke Okuda - Trainer: Koray Sakacali
DV Solingen: Danylo Zenikov, Kentaro Fukuta (46. Sercan Er), Rafu Numakunai, Birol Can Adibelli, Servet Furkan Aydin, Tuncay Muhammet Altuntas (67. Riyan Khan), Mehmet Zeki Tunc (74. Mohamed Aaross), Ali-Can Ilbay, Furkan Sagman (46. Cedrik Stefan Synclair Mvondo), Tarkan Türkmen (62. Bilal El Ouamari), Salim El Fahmi - Trainer: Deniz Aktag
Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 89
Tore: 0:1 Ali-Can Ilbay (41.), 0:2 Salim El Fahmi (89.), 0:3 Bilal El Ouamari (90.+1)
TSV Solingen – SC Velbert 1:4
TSV Solingen: Tobias Bergen, Marcel Gerasch, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Armando Ciavarella (77. Nektarios Romas), Alexander Klatt, Finn Glodni (77. Jannik Weber), Tim Schwarz, Elias Dittmann, Jasper Teske, Justin Gregor Niedworok (77. Cedric Kareem Ben Zid) - Trainer: Nils Esslinger - Co-Trainer: David Inden
SC Velbert: Joel Lanz, Albin Rec, Robin Strohmenger (77. Phil Britscho), Niklas Strauch (46. Moritz Overfeld), Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Phil Pape, Mariano-Valerio Manno (88. Makuntima Ntuku), Jovan Gudalovic, Laurenz Schott, Julian Kray (81. Ayyoub Ichoutene) - Co-Trainer: Martin Ruffert
Schiedsrichter: Amin Lamsayah (Neuss) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Luis Reck (15.), 1:1 Max Beckmann (45. Eigentor), 1:2 Luis Reck (56. Eigentor), 1:3 Moritz Overfeld (86.), 1:4 Ayyoub Ichoutene (90.+4)
ASV Einigkeit Süchteln – SC Union Nettetal 0:3
ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Toni Weis, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Timur Enes (70. Batuhan Arslanoglu), Justin Coenen (72. Luca Mikail Kovacevic), Felipe Burkhardt, Janpeter Zaum (65. Bora Nurettin Kat), Leo Heinrich Rennett, Leonit Popova - Trainer: Volker Hansen
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Niklas Götte, Florian Heise, Jan Pöhler (46. Archil Ismail), Reo Yoshida (18. Hauke Winkens), Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum (85. Eron Saraci), Chisato Suda, Tom Gray, Noel Gergorec (55. Mats Platen), Tomi Alexandrov (65. Branimir Galic) - Trainer: Kemal Kuc
Schiedsrichter: Sebastian Jan Guretzki (Solingen) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Phillip Spickenbaum (12.), 0:2 Tomi Alexandrov (63.), 0:3 Phillip Spickenbaum (80.)
Gelb-Rot: Paul Fröhling (89./ASV Einigkeit Süchteln/)
1. FC Wülfrath – TuRU Düsseldorf 4:2
1. FC Wülfrath: Mika Mrstik, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski, Lukas Trier (10. Ryo Matsutaka), Robin Köhler (82. Youssef El Boudihi), Leon Bachmann, Toni Zupo, Gian-Luca Bühring (79. Ebrahim Omayrat), Athanasios Xiros (73. Nico Köhler), Timo Conde - Trainer: Joscha Weber - Co-Trainer: Thomas Cyrys
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Nico Wehner, Liridon Salihu (46. Baron Osaruwense Asemota), Mykyta Kildiiarov, Maurice Kouendjin Bankoue (61. Anel Peco), Tsikwo Mankefor, Hussein Hammouda, Selcuk Yavuz, Mohamed Darwish (79. Eugene Jeon), Melva Luzalunga - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
Schiedsrichter: Selman Karatas - Zuschauer: 261
Tore: 1:0 Gian-Luca Bühring (22.), 1:1 Nico Wehner (42.), 2:1 Timo Conde (44.), 2:2 Lukas Reitz (51.), 3:2 Athanasios Xiros (57.), 4:2 Timo Conde (90.)
FC Kosova Düsseldorf – VSF Amern 2:1
FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Taira Tomita, Besim Fazlija, Blerton Muharremi, Leon Azemi (77. Ike Rowland Ezunagu Jr), Joshua Sumbunu (91. Kaito Kajitani), Astrit Hyseni (61. Joel Konadu) (75. Ishaq Khalil), Beslind Fazlija, Shkelqim Hyseni, Egzon-Baijram Zendeli, Roman William Callan (80. Lejs Zenuni) - Trainer: Ibo Cöl
VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Hajime Yokota, Shogo Taniguchi, Micael Nack, Maximilian Gotzen, Niklas Thobrock (63. Toya Okada), Selman Sevinc, Kouki Ozawa (81. Adam El Edghiri), Lamin Fuchs (93. Louis Uhling), Malte Knop (74. Omar Boudoudou), Luca Dorsch - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann
Schiedsrichter: Jonathan Nam Fröhlich - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Astrit Hyseni (4.), 2:0 Egzon-Baijram Zendeli (89.), 2:1 Selman Sevinc (90.+3 Foulelfmeter)
SSV Bergisch Born – FC Remscheid 3:2
SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Anouar Isaoui, Ruben Schmitz-Heinen, Julian Bernhard, Muhammet-Fathi Ödemis (90. Falk Simon Jorch), Marvin Brüggehoff, Marvin Pak (66. Gloire Sunda), Germano Bonanno (82. Luca Gonzalez Dantas), Lutonda Ntiti (78. Gael Ntolo) - Trainer: Adis Babic - Trainer: Gennaro Buonocoro
FC Remscheid: Maurice Horn, Jan Nsu Kayala, Deniz Can Akbaba, Michele Buscemi, Daniel Saibert, Dominik Heinen, Ramzi Ben Hamada (17. Luka Sola), Koya Shirahata, Vittorio Di Mari, Furkan Tasdemir (60. Giuseppe Campana), Andrii Pedchenko - Trainer: Björn Joppe
Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Furkan Tasdemir (28.), 1:1 Germano Bonanno (58.), 2:1 Marvin Pak (59.), 3:1 Germano Bonanno (77.), 3:2 Luka Sola (80.)
Besondere Vorkommnisse: Andrii Pedchenko (FC Remscheid) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (28.).
1. Spvg. Solingen Wald 03 – SC Kapellen-Erft 1:1
1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Max Schreckenberg (46. Edin Šehić), Georgios Siadas, Leander Goralski, Vedran Beric (70. Fabio Di Gaetano), Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht, Marco Donato Cirillo, Erkan Ari (73. Konstantinos Tsiougaris), Enes Topal (81. Gianluca Giuseppe Cirillo), Kingsley Sarpei (60. Nikolaos Skondras) - Trainer: Daniele Varveri
SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert, Lorenz Kowalle (62. Jan Lukas Nosel), Luca Tim Jerz, Bryan Schomann, Luis Giesen, Alexander Fuchs (80. Yamato Aoki), Hiroya Suguro (90. Justin Schiffer), Dennis Höfling, Kazuki Hayashi (76. Jonas Giesen), Janis Waffenschmidt (80. Leo Stegner) - Trainer: Lennart Ingmann
Schiedsrichter: Marius Kasten - Zuschauer: 500
Tore: 0:1 Kazuki Hayashi (22.), 1:1 Enes Topal (51.)
22. Spieltag
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Remscheid - 1. FC Wülfrath
So., 08.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - ASV Einigkeit Süchteln
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - TSV Solingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SSV Bergisch Born
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Velbert
So., 08.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VfB 03 Hilden II
SV Scherpenberg – DJK Blau-Weiß Mintard 5:3
SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Maximilian Abel (32. Folarin Ibigoni Williams), Stefan Kapuscinski, Bugra Arslanboga (62. Conner Marco Wastian), Jasin Saiti, Marcel Kretschmer, Emirhan Karaca (77. Nils Christian Werner), Robin Fuhrmann (84. Nick Noah Redam), Tevfik Kücükarslan (67. Gabriel Derikx), Kaan Terzi, Vedad Music - Trainer: Sven Schützek
DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Max Haubus, Leon Eschen, Noah Stemmer, Marvin Matten, Noah Jecksties, Nick Heppner (84. Anil Tura), Lukas Mühlenfeld, Lucas Elias Simos, Joshua Mantan, Ben Kastor (75. Serkan Güzel) - Co-Trainer: Armend Butuci - Trainer: Marco Guglielmi
Schiedsrichter: Bartosz Golonka - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Lukas Mühlenfeld (14. Foulelfmeter), 0:2 Lukas Mühlenfeld (22.), 1:2 Vedad Music (26. Handelfmeter), 1:3 Ben Kastor (51.), 2:3 Vedad Music (57. Foulelfmeter), 3:3 Vedad Music (59.), 4:3 Tevfik Kücükarslan (67.), 5:3 Gabriel Derikx (90.)
Rot: Max Haubus (35./DJK Blau-Weiß Mintard/)
Gelb-Rot: Joshua Mantan (57./DJK Blau-Weiß Mintard/)
VfB Bottrop – ESC Rellinghausen 1:2
VfB Bottrop: Joel Frenzel, Mick Matthes, Alessandro Falcone (71. Frederick Owusu Ansah), Labinot Kryeziu (61. Alexander Beloshapkin), Nico Petritt, Ahmed Jemaiel (78. Anil Özgen), Raphael Steinmetz, Lasse Dittner, Bjarne Neumann (82. Nana Kwame Appiah), Enes Bilgin (68. Mirac Özgen), Ralf Thiel - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski - Co-Trainer: Pascal Thielking
ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic, Erik May, Leon Lieske, Bünyamin Sahin, Kamil Poznanski, Simon Neuse (88. Berkan Eken), Malik Tchalawou (90. Tom Holz), Luka Bosnjak (81. Yaw Osei Awuah), Tristan Richter (71. Yousef Issa), Can Funke (83. Malick-Montell Mourtala) - Trainer: Sascha Behnke
Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 450
Tore: 0:1 Tristan Richter (30.), 0:2 Can Funke (50.), 1:2 Mick Matthes (72.)
Rot: Yousef Issa (76./ESC Rellinghausen/Grätsche von hinten in die Beine)
1. FC Lintfort – PSV Wesel 6:0
1. FC Lintfort: Luke Winter, Rafael Vizuete Mora, Lars Hoffmeister, Jonas Haub (61. Marcel Goretzki), Ouassim El Abdouni (73. Justin Uzochi Owuka), Simeon Louma, Princely Ngangjoh (66. Yassine Riad), Abdoulaye Sall, Andre Rieger (66. Julian Klement), Thorsten Kogel, Carlos Candido Pin (61. Taycan Köksel) - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke
PSV Wesel: Kian Maurice Roscher, Stephan Sanders, Timo Giese, Noah Habig, Nico Giese, Luis Jakob Blaswich, Denys Ovsiannikov, Zinedine Funfack, Felix Gehrmann, Max Mahn, Jan Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder
Schiedsrichter: Jan Bongartz - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Carlos Candido Pin (12.), 2:0 Andre Rieger (18.), 3:0 Carlos Candido Pin (23.), 4:0 Carlos Candido Pin (38.), 5:0 Carlos Candido Pin (48.), 6:0 Carlos Candido Pin (56.)
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 – SG Essen-Schönebeck 1:4
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Nils Unger, Berkant Gebes (33. Melih Bulut), Alharth Aljassem (33. Marcel Welscher), Luca Campe, Christopher Löffler, Yves Busch (55. Joel Wyputa), Alison Rafael Leite Dos Santos, Nick Hillmann, Jeremy Metzler, Timm Florian Bungert (73. Niklas Hunder) - Trainer: Sascha Hense
SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Julius Nosal (87. Hakan Terzi), Antony Brai, Erion Abazi (60. Fabio Theisen), Yassine Bentaleb (90. Dennis Czok), Yasar Cakir, Volodymyr Honcharov, Henri Kvesa (77. Sebastian Neusser), Luiz-Simon Kreisköther, Siegfried Kalonda (60. Samuel Pozniak) - Trainer: Olaf Rehmann
Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Yasar Cakir (10.), 0:2 Siegfried Kalonda (13.), 0:3 Volodymyr Honcharov (29.), 1:3 Nick Hillmann (42.), 1:4 Yasar Cakir (85.)
Rot: Melih Bulut (48./DJK Sportfreunde Katernberg 13/19/)
Mülheimer FC 97 – Viktoria Goch 1:1
Mülheimer FC 97: Tugay Ayasli, Efdal Filiz, Eun-seok Ko, Joel Tata Nsah, Gianluca Barone (52. Koki Okamura), Emre Gözen (84. Mert Kostov), Montana Kuba, Lorik Peshku (67. Howon Ryu), Ahmed-Malik Uzun (75. Mert Kefeli), Tunahan Yardimci, Ava Kader (57. Oben Robert Molango) - Trainer: Engin Tuncay
Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß, Maximilian Fuchs, Alexander Möller, Luca Palla, Gabriel Preuß (38. Jonathan Brilski), Luca Plum, Levon Kürkciyan, Elias Koenen (60. Marius Alt), Jacob Falkhofen (65. Ahmed Miri), Ilias El Moumen - Trainer: Kevin Wolze
Schiedsrichter: Theo Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ava Kader (37.), 1:1 Florian Ortstadt (70.)
Rhenania Bottrop – VfB Speldorf 0:4
Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Emircan Temel, Jan Nübel, Lucas Bellingkrodt (45. Mert-Turay Berberoglu), Hendrik Laakmann (65. Nevio Dietz), Samuel Kahnert, Jonas Kimbesi, Cem Sakız, Murat Berbero (65. Nejat Berbero), Felix Gatner (76. Umut Can Yilmaz), Marc - Aime Rigione (63. Bünyamin Kerim Kaymakci) - Trainer: Stefan Thiele
VfB Speldorf: Sebastian Speen, Carl Paul, Gabriel Heckerott, Robin Tschierske (71. Constantin Redeker), Dominic Miller, Karim El Moumen, Janis Timm (61. Mertcan Akdeniz), Maximilian Fritzsche, Yassin Merzagua (61. Leon Barghorn), Calvin Küper (71. Destine Onyemere), Bradley Asoh (70. Athanasios Tsourakis) - Trainer: Dimitri Steininger
Schiedsrichter: Philipp Heuser - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Robin Tschierske (18.), 0:2 Janis Timm (35.), 0:3 Maximilian Fritzsche (53.), 0:4 Janis Timm (58.)
SC Werden-Heidhausen – SV Budberg 0:3
SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Niklas Cirkovic, Lennart Paul Richard Konietzko, Laurens Elias Grünewald (46. Padra Peyvandi), Tim Homberg, Björn Homberg (63. Marc-Andre Schwela), Linus Thamm, Jacob Hans Mertes (20. Reo Yoda), Gianluca Carlo Nava (68. Elias Demirel), Vladimilson Jesus Chitombi Mumbepia (83. Leonidas Karakas), Justus Morten Becker - Trainer: Danny Konietzko
SV Budberg: Lorenz Delgado, Laurin Severith, Niklas Ueberfeld (88. Simon Kömpel), Jeremy Umberg (91. Luis Weyhofen), Lennart Hahn (93. Fynn Jansen), Fynn Leon Eckhardt (77. Florian Mordt), Mike Terfloth, Ole Egging, Felix Weyhofen, Moritz Paul, Oliver Nowak - Co-Trainer: Matthias Prinz - Trainer: Tim Wilke - Co-Trainer: Andre Schulte
Schiedsrichter: Niklas Peuten (Tönisvorst) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Jeremy Umberg (47.), 0:2 Felix Weyhofen (54.), 0:3 Oliver Nowak (85.)
Sportfreunde Niederwenigern – Sportfreunde Hamborn 07 3:1
Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Paul Schütte, Robin Duesmann (88. Hendrik Maximilian Fülber), Finn Luca Baartz, Frederik Lach, Marc Geißler, Marcel Modro, Florian Machtemes (87. Marlon Anthony Williams JR), Paul Anton Renneberg, Sekvan Azad Rascho (84. Linus Julius Hirsch), Moreno Mandel (73. Niklas Nadolny) - Trainer: Marcel Kraushaar
Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Noah Gabriel Herrmann, Kenson Götze (58. Burkay Bostanci), Nico Kuipers, Gökdeniz Senlik (60. Mahir-Can Kalpakli), Talha Evler, Max Werner (58. Teoman Moustafa), Rashad Ouro-Akpo, Alexandros Chassanidis, Pascal Spors, Luka Blazevic (73. Yusa Sentürk) - Trainer: Soumiya Bouhadi
Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 119
Tore: 1:0 Sekvan Azad Rascho (36.), 1:1 Noah Gabriel Herrmann (42.), 2:1 Moreno Mandel (51.), 3:1 Robin Duesmann (55.)
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:15 Uhr ESC Rellinghausen - PSV Wesel
So., 08.03.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Rhenania Bottrop
So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - 1. FC Lintfort
So., 08.03.26 15:00 Uhr Viktoria Goch - FC Kray
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Budberg - Mülheimer FC 97
So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SC Werden-Heidhausen
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 08.03.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VfB Bottrop
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: