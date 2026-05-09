Auf ein weiteres Jahr

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 1. FC Schwalmstadt hat die Zusammenarbeit mit Stefan Prusa verlängert. Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, bleibt Prusa auch in der kommenden Saison Trainer der zweiten Mannschaft.

Beim Kreisligisten wird die Personalentscheidung als wichtiges Zeichen der Kontinuität gewertet. Der 1. Vorsitzende Björn Spanknebel sowie Teammanager Sacir Nikocevic hoben hervor, dass man auch weiterhin auf die Erfahrung und Fachkompetenz des C-Lizenzinhabers setzen wolle.

Mit der Verlängerung schafft der Verein Klarheit auf einer wichtigen Position im Unterbau. Zugleich unterstreicht der 1. FC Schwalmstadt damit seinen Anspruch, auf Beständigkeit und verlässliche Arbeit im Trainerteam zu setzen. Für Prusa ist das neue Vertrauen des Vereins ein Beleg dafür, dass seine Arbeit intern geschätzt wird und er den eingeschlagenen Weg mit der zweiten Mannschaft fortsetzen soll.