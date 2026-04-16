Auf ein weiteres Jahr TSG Bad Sooden-Allendorf setzt weiter auf Elsner von red · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stefan Hageböke

Die TSG Bad Sooden-Allendorf hat frühzeitig eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen: Christopher Elsner wird auch in der Spielzeit 2026/2027 Trainer der ersten Mannschaft bleiben. Damit setzt der Kreisoberligist aus dem Werra-Meißner-Kreis seinen eingeschlagenen Weg auf der zentralen Position an der Seitenlinie fort.

Wie die Fußballabteilung des Vereins mitteilte, sei die Verlängerung mit dem 41-Jährigen ein klares Signal für Kontinuität. Abteilungsleiter Andreas Kreutzer betonte die große Wertschätzung innerhalb des Vereins für den Coach. Elsner sei auf dieser Position der absolute Wunschkandidat gewesen. Die positive Entwicklung der Seniorenmannschaften in den vergangenen Jahren spreche deutlich für seine Arbeit. Wenig Bedenkzeit gebraucht Auch Elsner selbst musste nach eigenem Bekunden nicht lange überlegen. Die Mannschaft sei aus seiner Sicht noch nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen. Zudem hob er das familiäre Umfeld im Verein hervor, das ihm die Arbeit erleichtere und weiter Freude bereite. Diese positive Atmosphäre, so der Trainer, sei auch im Trainingsalltag spürbar.

Elsner steht seit rund dreieinhalb Jahren in der Verantwortung bei der TSG und hat die erste Mannschaft sportlich stabilisiert. Nach Rang acht in der Saison 2022/2023 führte er das Team in der darauffolgenden Spielzeit auf Platz fünf. Auch die Saison 2024/2025 beendete Bad Sooden-Allendorf auf dem fünften Tabellenplatz. In der laufenden Runde 2025/2026 liegt die Mannschaft bei noch acht ausstehenden Spielen auf Rang vier. Nachwuchs im Fokus Für Elsner ist diese Entwicklung kein Zufall. Er verweist insbesondere auf die konsequente Förderung eigener Nachwuchskräfte, die den Verein seit Jahren auszeichne. Darauf könne die TSG stolz sein. Zugleich formulierte er das Ziel, sich dauerhaft unter den ersten fünf Mannschaften der Kreisoberliga Werra-Meißner zu etablieren.