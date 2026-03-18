Auf ein weiteres Jahr

Beim TSV Schwarzenborn ist eine zentrale Personalfrage für die kommende Saison geklärt: Trainer Michael Dickhaut bleibt über den Sommer hinaus im Amt. Darüber berichtete zuerst Hessensport24.

Die Verlängerung steht demnach bereits seit rund drei Wochen fest, nachdem sich die Gespräche über mehrere Monate hingezogen hatten. Ausschlaggebend waren vor allem terminliche Abstimmungen sowie der Wunsch, die sportliche und organisatorische Ausrichtung der ersten Mannschaft in Ruhe zu besprechen.

Mit der Entscheidung setzt der TSV Schwarzenborn auf Kontinuität auf der Trainerbank. Das ist auch ein Signal des Vertrauens an Dickhaut, unter dessen Leitung die Mannschaft aktuell mit Rückenwind unterwegs ist.