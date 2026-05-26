Auf ein drittes Mal

– Foto: Johannes Hetzer

Im dritten Versuch soll das Derby nun doch stattfinden. Das ursprünglich für die vergangene Woche angesetzte Nachholspiel zwischen TSV Rothwesten und SV Espenau war kurzfristig abgesagt worden wegen eines technischen Problems bei der Platzpflege.

Nun steht die Partie am Mittwochabend erneut auf dem Programm. Die Tabelle spricht dabei zwar klar für die Gastgeber: Rothwesten geht mit 37 Punkten als Zwölfter in das Spiel, Espenau ist mit fünf Zählern abgeschlagen Letzter. Doch gerade vor einem Derby will sich beim TSV niemand zu sicher fühlen.

Spielertrainer Ullrich Siewert verweist vor allem auf den besonderen Charakter der Partie. „Derbys haben immer ihre eigenen Gesetze, daher sagt die Tabelle da gar nichts aus“, sagt der 39-Jährige. Grundsätzlich blickt er dennoch zufrieden auf die Saison seiner Mannschaft. „Wir sind sehr froh, wie die Saison jetzt gelaufen ist. Ein paar Pünktchen mehr hätten es schon sein können, aber wir sind eine super Truppe, wo menschlich vieles zusammenpasst.“ Sportlich hat Rothwesten zuletzt noch einmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim 5:2 gegen FSC Lohfelden gelang nach längerer Durststrecke ein überzeugender Heimsieg. Dieses Erfolgserlebnis dürfte den Gastgebern für das Derby zusätzliches Selbstvertrauen geben.