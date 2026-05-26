Auf ein drittes Mal

Im dritten Versuch soll das Derby nun doch stattfinden. Das ursprünglich für die vergangene Woche angesetzte Nachholspiel zwischen TSV Rothwesten und SV Espenau war kurzfristig abgesagt worden wegen eines technischen Problems bei der Platzpflege.
Nun steht die Partie am Mittwochabend erneut auf dem Programm. Die Tabelle spricht dabei zwar klar für die Gastgeber: Rothwesten geht mit 37 Punkten als Zwölfter in das Spiel, Espenau ist mit fünf Zählern abgeschlagen Letzter. Doch gerade vor einem Derby will sich beim TSV niemand zu sicher fühlen.
Spielertrainer Ullrich Siewert verweist vor allem auf den besonderen Charakter der Partie. „Derbys haben immer ihre eigenen Gesetze, daher sagt die Tabelle da gar nichts aus“, sagt der 39-Jährige. Grundsätzlich blickt er dennoch zufrieden auf die Saison seiner Mannschaft. „Wir sind sehr froh, wie die Saison jetzt gelaufen ist. Ein paar Pünktchen mehr hätten es schon sein können, aber wir sind eine super Truppe, wo menschlich vieles zusammenpasst.“ Sportlich hat Rothwesten zuletzt noch einmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim 5:2 gegen FSC Lohfelden gelang nach längerer Durststrecke ein überzeugender Heimsieg. Dieses Erfolgserlebnis dürfte den Gastgebern für das Derby zusätzliches Selbstvertrauen geben.
Beim SV Espenau ist die Lage weiter deutlich schwieriger, auch wenn Trainer Patrick Dürrbaum nun von einer etwas entspannteren Personalsituation spricht. Am vergangenen Wochenende schien Espenau gegen Wilhelmshöhe immerhin lange vor einem Erfolgserlebnis zu stehen. Nach Treffern von Nico Töppel und David Chrosziel führten die Gastgeber bereits mit 2:0, gaben die Partie aber noch aus der Hand und verloren am Ende 2:3. Auch das passt zu einer Saison, in der zu oft gute Ansätze ohne Ertrag blieben. Dürrbaum erwartet in Rothwesten erneut einen unangenehmen Gegner. „Rothwesten schätze ich als spielstarken Gegner mit gefährlichen Einzelspielern ein“, sagt er. Große Ziele formuliert er für die letzten Spiele nicht mehr: „Für uns geht es jetzt nur noch darum, die Serie sauber zu Ende zu spielen.“
So ist die Rollenverteilung vor dem Nachholspiel zwar eindeutig. Ein Derby aber hält sich selten lange an Tabellenstände. Rothwesten geht als Favorit hinein, Espenau mit der Hoffnung, sich zumindest noch einmal zu wehren.