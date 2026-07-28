Auf eigenen Wunsch: Niklas Dorsch wechselt in die MLS Der Mittelfeldspieler verlässt den 1. FC Heidenheim aus der 2. Bundesliga und wechselt zu Toronto FC. von fch · Heute, 17:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stoll

Der 1. FC Heidenheim 1846 und der Toronto FC aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) haben sich auf einen Transfer von Mittelfeldspieler Niklas Dorsch geeinigt. Der 28-Jährige hatte zuvor seinen Wechselwunsch in Richtung der kanadischen Millionenmetropole beim FCH hinterlegt. Die Einigung zwischen beiden Klubs wurde während des Trainingslagers in Natz-Schabs/Südtirol erzielt, von wo der bisherige Vizekapitän am vergangenen Mittwochabend bereits abgereist war, um am Wochenende in Kanada zu unterschreiben. Niklas Dorschs Vertrag beim FCH wäre ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2028 gelaufen.

„Natürlich ist es schade, dass ‚Dorschi‘ uns verlässt, weil er als wichtiger Leistungsträger und Führungsspieler eingeplant war. Andererseits war uns immer bewusst, dass es in diesem Sommer noch personelle Veränderungen geben kann“, erklärt FCH Cheftrainer Frank Schmidt und fügt hinzu: „Es waren erneut zwei tolle Jahre mit ‚Dorschi‘, in denen er sehr viel für unsere Mannschaft geleistet hat. An unserer Zielsetzung einen guten Saisonstart zu haben, ändert sich trotzdem nichts, da wir auf seiner Position mehrere Spieler haben, denen wir es zutrauen, seinen Weggang zu kompensieren.“ „Wir hätten ‚Dorschi‘ sehr gerne auch in Zukunft beim FCH gesehen. Er hat jedoch den klaren Wunsch an uns herangetragen, die Chance auf einen Wechsel in die MLS wahrnehmen zu wollen. Nach intensiven Verhandlungen mit Toronto FC und einer für die wirtschaftliche Stabilität unseres Vereins guten Lösung, haben wir uns entschieden, ‚Dorschi’ diesen Wunsch möglich zu machen “, sagt FCH Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald. „Wir bedanken uns bei ‚Dorschi‘ für seinen Einsatz sowie seine Leistungen für den FCH und wünschen ihm mit seiner Familie für die Zukunft in Kanada alles Gute!“