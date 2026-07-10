Auf eigenen Wunsch: Abwehrspieler verlässt den 1. FC Heidenheim

– Foto: Pohsygraphix / Verein

Abwehrspieler Thomas Keller, der zur Rückrunde 2025/26 bereits an die SG Dynamo Dresden verliehen wurde, verlässt den FCH und schließt sich mit sofortiger Wirkung fest dem Zweitliga-Konkurrenten aus Sachsen an. Beide Vereine erzielten eine Einigung über den Wechsel des 26-Jährigen, dessen Vertrag beim FCH ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2028 gelaufen wäre.

„,Kelle‘ hatte uns gegenüber den Wunsch geäußert, sich dauerhaft Dynamo Dresden anschließen zu wollen. Für uns war jedoch klar, dass dies nur möglich ist, wenn die Dresdner ein wirtschaftlich entsprechend attraktives Angebot abgeben. Es ist nach intensiven Verhandlungen nun gelungen, eine Transferlösung zu finden, die auch unseren Interessen gerecht wird,“ sagt Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender des FCH, und ergänzt: „,Kelle‘ war in den vergangenen Jahren ein verlässlicher Teil unseres Teams. Gerade die Art und Weise, wie er sich nach seiner schweren Verletzung zurückgekämpft hat, verdient großen Respekt. Für seinen Einsatz im Trikot des FCH bedanken wir uns herzlich und wünschen ihm alles Gute!“

Der gebürtige Münchner war im Juli 2022 vom FC Ingolstadt 04 auf den Schlossberg gewechselt. Während seiner Zeit beim FCH absolvierte der Innenverteidiger insgesamt 22 Pflichtspiele und gehörte zur Aufstiegsmannschaft, die im Mai 2023 erstmals den Sprung in die Bundesliga schaffte. Im Herbst 2023 wurde seine Entwicklung durch einen Kreuzbandriss unterbrochen. Nach rund einjähriger Verletzungspause kämpfte sich Thomas Keller zurück und feierte sein Comeback. Anschließend sammelte er Einsätze im Fußball-Oberhaus und kam auch in der UEFA Conference League zum Einsatz, in der ihm gegen den FC Kopenhagen ein Treffer gelang.