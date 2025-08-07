Auf eigenen Wunsch

Nach insgesamt 315 Pflichtspielen endet die Zeit von Marcel Seegert beim SV Waldhof Mannheim vorerst. Der 31-jährige gebürtige Mannheimer hat den Verein mit dem Wunsch kontaktiert, sich sportlich noch einmal verändern zu wollen. Diesem Wunsch ist der SV Waldhof nun nachgekommen: Seegert wechselt mit sofortiger Wirkung zum SSV Ulm.

Der Innenverteidiger begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des SV Waldhof Mannheim. Über Stationen bei der TSG Hoffenheim und der U19 des FSV Mainz 05 führte sein Weg 2013 zurück zu den Profis des SVW. Nach drei Jahren in Mannheim wechselte er zum SV Sandhausen in die 2. Bundesliga, ehe er 2019 zum Waldhof zurückkehrte. Mit dem Verein gelang ihm der Aufstieg in die 3. Liga, in der er seither 177 Spiele in Blau-Schwarz absolvierte.

"Marcel kam mit dem Wunsch auf uns zu, zum SSV Ulm zu wechseln. Angesichts seiner Bedeutung für den Verein war das keine leichte Entscheidung – aber gerade deshalb wollten wir ihm diesen Schritt ermöglichen. In den vergangenen Jahren hat er sich zu einer echten Identifikationsfigur entwickelt – sportlich wie menschlich. Für seine Zukunft wünschen wir ihm daher natürlich nur das Beste und hoffen ihn auch zukünftig regelmäßig im Carl-Benz-Stadion zu sehen – ob als Spieler oder als Zuschauer", so Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.