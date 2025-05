Auf eigenem Platz läuft‘s für Rott: TSV-Frauen holen gegen Freimann dritten Heimsieg in Folge

Rott – Auf eigenem Platz läuft es für die Fußballerinnen des TSV Rott derzeit deutlich besser als in der Fremde. Während die vergangenen beiden Auswärtsspiele bei der SG Gröbenzell/Puchheim (0;2) und beim SV Untermenzing (2:7) verloren gingen, holte das Team von Trainer Michael Weidinger gegen den ESV Freimann durch ein 3:2 (2:0) den dritten Heimsieg in Folge. Zwei Spieltage vor Saisonschluss verbesserten sich die TSV-Frauen damit in der zwölf Mannschaften umfassenden Bezirksliga auf Platz acht.

Die Gastgeberinnen legten laut Teamsprecherin Fabienne Teichmann einen guten Start hin, Treffer gelangen ihnen zunächst aber nicht. Dann aber sorgte Sabrina Rapp Mitte der ersten Hälfte mit einem Doppelschlag (21., 26.) für eine 2:0-Führung. Dieses Ergebnis brachten die TSV-Fußballerinnen mühelos in die Pause, da Freimann laut Teichmann mit „wenig Elan“ agierte.

Nach dem Wechsel war die Partie dann ausgeglichener, Chancen waren hüben wie drüben aber weiter Mangelware. Nach einer guten Stunde baute Alexandra Hofmann den Vorsprung auf 3:0 aus (66.). In der Schlussphase leisteten sich die Rotterinnen aber ein paar Nachlässigkeiten, so dass Freimann noch zwei Tore gelangen (85., 90.+3). Der Anschlusstreffer fiel aber erst unmittelbar vor dem Abpfiff, so dass der Sieg nicht mehr in Gefahr geriet.