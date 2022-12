Auf eigenem Platz hat der SC Lahr noch Luft nach oben Das Team von Trainer Domenico Bologna und erwartet im letzten Spiel vor der Winterpause den FC 08 Villingen II.

Als Tabellenführer startet Lahr am Samstag (14.30 Uhr) in das letzte Heimspiel 2022. Die Mannschaft von Trainer Domenico Bologna hat 37 Punkte angesammelt. Gründe für eine bis dato „offensiv wie defensiv richtig starke Runde“(Sportvorstand Petro Müller) sind einige zu nennen.

Qualitativ war ein Kader in sieben Jahren SC Lahr wohl nie so stark besetzt wie aktuell. Dazu kamen Neuzugänge, die nahezu ausnahmslos einschlugen. „Wenn ich an Konstantin Fries und Dennis Häußermann denke, die Verein und Umfeld bereits kannten und nun als gereifte Spieler zurückkehrten. Dazu Jannis Kalt, der sich als echte Verstärkung in der Innenverteidigung erwies. Oder Adriano Spoth, der uns mit seinen Abschlussqualitäten bereits viel Freude gemacht hat – es waren alles Treffer“, sagt Müller. Weniger Glück hatte Dennis Metzger, der sich nach guter Vorbereitung verletzte und seither nicht wieder auf die Beine kam. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.