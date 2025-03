Auf Duisburg folgt Duisburg für Nettetal

Der Spielplan beschert Union Nettetal aktuell recht einseitige Auswärtsfahrten. Am Mittwoch geht es innerhalb weniger Tage ein zweites Mal nach Duisburg. Allerdings nicht in Form eines erneuten Gastspiels vor zehntausend Zuschauern in der großen Fußball-Arena des MSV Duisburg, dieses Mal steht die Reise in den Duisburger Stadtteil Homberg an. Das große Erlebnis Niederrheinpokal ist für Union Nettetal vorbei; der Ligabetrieb hat die Mannschaft zurück. Trainer Kemal Kuc muss diesen gedanklichen Schalter nun bei seinen Spielern vor dem Spiel gegen den VfB Homberg umlegen.

Im Verein will selbstredend niemand dieses einmalige Ereignis in Duisburg missen – abgesehen vielleicht vom Endergebnis. Aber so erlebnisreich der Pokalausflug am Samstag war, so ungelegen kommt er mit Blick auf die so nun auf den Mittwoch verlegte Aufgabe in der Liga. Entsprechend kurz fällt für die Mannschaft die Zeit aus, um das größte Spiel der Vereinsgeschichte im Niederrheinpokal-Halbfinale zu verarbeiten und sich körperlich davon zu regenerieren. „Das Spiel hat viel Kraft gekostet, das habe ich den Jungs nach dem Spiel angesehen. Wir sind sehr viel gelaufen. Hinzu kamen mit dem Naturrasen ein anderer Belag und die anderen Maße des Spielfeldes“, sagt Trainer Kuc. In der Startelf sind daher einige Wechsel zu erwarten.

Zur Vorbereitung auf das Spiel in Homberg blieb derweil nur eine Trainingseinheit am Dienstagabend. Auf das Spiel gegen den MSV Duisburg will Kuc dabei nicht mehr eingehen. Das sei „abgehakt“, so der Trainer, die Partie tauge schlicht nicht zur Fehlerbesprechung. „Duisburg trainiert jeden Tag professionell. Das ist ein ganz anderes Niveau. Schade war nur, dass wir sehr naiv in das Spiel hineingegangen sind“, sagt Kuc, der damit auf den frühen 0:3-Rückstand nach elf Minuten hinweist. Die Kulisse vor über 10.000 Zuschauern habe seine Spieler in den ersten Minuten doch etwas aus der Bahn geworfen.