Auf Drama folgt Sturm: Schwaig will im Aufsteigerduell die ersten Punkte einfahren

„So ein Spiel, wie das am Dienstag, ist nicht so leicht abzuhaken“, gibt Trainer Christian „Wiggerl“ Donbeck zu. „Man glaubt, es ist nach einer Nacht leichter, aber auch nicht um vieles.“ Und hat dann er sich das Video vom Spiel nochmal angesehen. Einige Gespräche habe er mit seinem Kollegen Walter Werner vor dem Mittwochs-Training geführt. „Ralf als der erfahrenere und besonnenere von uns beiden bringt mich dann schon wieder runter“.

Was in Hauzenberg oberste Priorität hat: „Wir müssen einfach staubtrocken wegverteidigen, denn so darfst du am Sechzehner das nicht machen, das geht nicht mal in der A-Klasse. Aber dieses Lehrgeld haben wir hoffentlich rechtzeitig bezahlt“. Eines stellt Donbeck auch klar: „In puncto Mentalität, Einstellung und im Spiel nach vorne kann ich meiner Mannschaft überhaupt nichts vorwerfen, da war alles top. Selbst in Überzahl hat uns Landsberg nicht ausspielen können“.