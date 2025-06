Auf dieses Wiedersehen freut sich Zlatko Blaskic ganz besonders

Der 1. FC Normannia Gmünd hat die Saison 2024/25 in der Oberliga Baden-Württemberg mit 45 Punkten abgeschlossen. Der frühzeitige Klassenerhalt war nie ernsthaft in Gefahr. Eine ordentliche Spielzeit liegt hinter dem Team, auch wenn eine späte Niederlagenserie das Endergebnis etwas trübte. Trainer Zlatko Blaskic zieht Bilanz und freut sich auf ein Wiedersehen ganz besonders.

„Es war der entscheidende Schritt Richtung Klassenerhalt und wir waren das einzige Team in 2025 – welches dort überhaupt dreifach punkten konnte.“ Der 3:2-Erfolg in Reutlingen bedeutete nicht nur drei Punkte, sondern war auch ein emotionales Ausrufezeichen. „Es war ein herausragendes Fußballspiel von beiden Mannschaften und mit dem Traumtor von Valerio Avigliano in der 90. Minute – ein fantastisches Ende für die Normannia“, blickt Blaskic zurück.

Was zunächst nach einer Saison mit Potenzial für einen Platz im oberen Tabellendrittel aussah, wurde in der Endphase durch vier Niederlagen in Serie getrübt. Für Blaskic gibt es dafür zwei zentrale Gründe: „Wir hatten in der Endphase viel Unruhe mit potenziellen Wechseln vieler Spieler in höhere Ligen und haben von der Bank überhaupt keine Impulse erhalten, während der Gegner in fast jeder dieser Spiele entscheidende Tore/Vorlagen durch Einwechselspieler erhielt.“

Trotz des Negativtrends konnte die Mannschaft ihr Saisonziel erreichen. „Trotzdem haben wir unser Hauptziel – Klassenerhalt – problemlos geschafft“, betont Blaskic. In einer Liga, in der mit dem Aufstieg der TSG Balingen vier Teams absteigen mussten, war dieser Erfolg keinesfalls selbstverständlich.

Ein Markenzeichen des Teams war auch in dieser Saison die Förderung junger Spieler. „Bei der Normannia können und spielen sich besonders junge Spieler in den Vordergrund – weil wir nach Leistung bewerten und nicht nach Namen oder Verdiensten der Vergangenheit“, stellt Blaskic klar. Eine Einzelperson hervorzuheben, kommt für ihn nicht infrage, “weil es in dieser Saison einige davon gab, die sich sehr gut entwickelt haben und auch noch viel besser werden – vorausgesetzt sie bleiben klar im Kopf.“

Nach der intensiven Spielzeit gönnt der Verein seinen Spielern 3 ½ Wochen Pause. Trainingsauftakt ist am 27. Juni. „Jeder hat seit dem vorgestrigen Tag individuelle Pläne erhalten“, erklärt der 43-Jährige. In der Vorbereitung sind sieben Testspiele geplant – darunter ein absolutes Highlight: „Sicherlich ist das Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Saarbrücken am 5. Juli in Ilshofen das Highlight.“ Besonders freut sich Blaskic auf zwei vertraute Gesichter: „Persönlich freue ich mich auf das Wiedersehen mit Trainer Alois Schwartz, mit dem ich in SV Sandhausen erfolgreich zusammengearbeitet habe, und auf Stürmer Kai Brünker, der mein Spieler in Großaspach war.“

Systemarbeit und Anpassungen im Fokus

Ein zentrales Thema der Sommervorbereitung wird die Integration der Neuzugänge. „Wichtig wird sein, die Neuzugänge schnell mit unserem Spielsystem vertraut zu machen – weil es für die meisten von ihnen fremd ist“, betont der Cheftrainer. Die Philosophie der Normannia steht: „Wir zeichnen uns über hohe Intensität aus, viele 1-gegen-1-Duelle über den ganzen Platz und eine hohe Anzahl an herausgespielten Torchancen.“

Trotz der offensiven Grundausrichtung gilt es, die Balance zu halten. Blaskic hat klare Vorstellungen: „Wir müssen die vielen Gegentore runterschrauben, ohne dabei unsere DNA zu verlieren. Wir müssen und werden weiterhin offensiv agieren, für Spektakel sorgen – müssen aber gewisse Dinge anpassen und nachjustieren.“ Mit 62 geschossenen und 65 kassierten Treffern war die Normannia eine der torreichsten Mannschaften der Liga.

Transfers frühzeitig eingetütet

Hinter den Kulissen wurde frühzeitig gearbeitet. „Stephan Fichter hat akribisch gearbeitet in den letzten Monaten und schon frühzeitig alle Transfers eingetütet“, lobt Blaskic. Auch die Kaderplanung ist weitgehend abgeschlossen: „Wir haben alle Positionen doppelt besetzt und werden nur dann reagieren – sollte uns noch ein Spieler verlassen. Ich bin froh über die neuen Jungs und freue mich auf die Arbeit mit ihnen.“

Stärkere Liga, klares Ziel

In der kommenden Saison wird die Oberliga Baden-Württemberg laut Blaskic noch anspruchsvoller: „Die Liga wird in der kommenden Saison in der Breite deutlich stärker – dieser Tatsache sind wir uns als Normannia bewusst.“ Trotzdem formuliert er ein klares Ziel: „Die Klasse zu halten wird um einiges schwieriger als die letzten beiden Jahre – aber wir sind selbstbewusst genug, um das klare Ziel zu haben – mindestens sechs Teams hinter uns zu lassen.“

Zum Abschluss betont der Trainer den familiären Charakter des Vereins: „Wir haben innerhalb des Vereines einen großen Zusammenhalt – das macht uns stark!“ Dieser Teamgeist ist erneut der Schlüssel, um in einer ausgeglichenen und herausfordernden Liga zu bestehen.