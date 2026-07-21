Auf diese Verpflichtung stoßen alle an

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Noch vor dem Start der neuen Saison gibt es beim SV Concordia Schleper einen Neuzugang abseits des Spielfelds. Der Verein hat mit der Bitburger Braugruppe einen neuen Bierpartner vorgestellt und schlägt damit ein neues Kapitel auf.
Künftig sollen die Zuschauer bei den Heimspielen die Marke Benediktiner genießen können. Der Verein verbindet mit der neuen Partnerschaft die Hoffnung auf viele gemeinsame Genussmomente und eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
In Vertretung von Christoph Kessen wurde die Kooperation auf den Weg gebracht. Der SV Concordia Schleper bedankt sich ausdrücklich für die vertrauensvollen Gespräche und blickt voller Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft mit dem neuen Partner.
Bleibt nur noch zu hoffen, dass künftig nicht nur der Fußball schmeckt, sondern auch das Bier auf den Rängen seinen Teil zu gelungenen Heimspieltagen beiträgt.