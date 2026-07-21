Auf diese Verpflichtung stoßen alle an

– Foto: SV Concordia Schleper

Noch vor dem Start der neuen Saison gibt es beim SV Concordia Schleper einen Neuzugang abseits des Spielfelds. Der Verein hat mit der Bitburger Braugruppe einen neuen Bierpartner vorgestellt und schlägt damit ein neues Kapitel auf.

Künftig sollen die Zuschauer bei den Heimspielen die Marke Benediktiner genießen können. Der Verein verbindet mit der neuen Partnerschaft die Hoffnung auf viele gemeinsame Genussmomente und eine erfolgreiche Zusammenarbeit.