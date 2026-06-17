Auf die «Traumsaison» folgt die Herausforderung 1. Liga

Der FC Thalwil überzeugte mit mannschaftlicher Geschlossenheit. – Foto: FC Thalwil/Facebook

Nach einer nervenstarken Saison krönt die der FC Thalwil mit dem Aufstieg in die 1. Liga. Die Grün-Weissen haben Vereinsgeschichte geschrieben und blicken nun voller Vorfreude auf das Abenteuer auf vierthöchster Stufe.

Als einer der viel genannten Aufstiegsanwärter gestartet, untermauerten die Thalwiler als Wintermeister ihre Ambitionen.

Die vergangene Meisterschaft wird in der Chronik des FC Thalwil einen besonderen Platz einnehmen. Die Mannschaft von Trainer Gianni Lavigna bewies in der Interregio-Gruppe 3 über die gesamte Spielzeit hinweg Konstanz, spielerische Klasse und beindruckte mit einer Mentalität.

Überhaupt holte Thalwil von allen Gruppensiegern der fünf Interregio-Gruppen die meisten Punkte. Auf seiner Website schreibt der FCT denn auch entsprechend euphorisch von einer «Traumsaison», welche die erste Mannschaft gespielt hat.

Der emotionale Höhepunkt folgte Ende Mai. Mit einem 3:1-Auswärtssieg im Spitzenspiel beim direkten Konkurrenten SC Dornach machte das Team vom linken Zürichseeufer den Aufstieg zwei Runden vor Schluss perfekt. Am Ende der Spielzeit hatte Thalwil dann sogar zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger.

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Trainer Gianni Lavigna hat eine Erklärung dafür, dass es so gut gelaufen ist. «Wir haben eine gute Mannschaft zusammengestellt. Zudem hat die Chemie bei uns sehr gut gestimmt.» Gleichzeitig weist er aber auch auf einige Schwierigkeiten während der Meisterschaft hin – so vor allem die Ausfälle von Stammspielern.

Zudem seien gerade die Duelle mit den Gegnern aus dem Grossraum Zürich – Zürich City, Red Star, Uster, Dübendorf, Bülach und Lachen/Altendorf – allesamt hart umkämpft gewesen. «Uns wurde in dieser Saison nichts geschenkt, aber es insgesamt vieles für uns sehr gut aufgegangen», bemerkt Lavigna.

Sommerpause Fehlanzeige

Nach dem Aufstieg wird die Herausforderung eine Liga um einiges grösser. Dessen ist man sich beim FCT bewusst. Entsprechend gibt es in Thalwil im Prinzip auch keine Sommerpause. Es geht nahtlos weiter. Die Planung und Vorbereitung auf die neue, physisch und taktisch anspruchsvollere Liga laufen auf Hochtouren.

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Ein Highlight wartet bereits am Samstag, 27. Juni. Dann wird auf der Sportanlage Brand der neue Kunstrasenplatzes eingeweiht. Dazu empfängt der FC Thalwil den FC Zürich. Dieses Freundschafts- und zugleich Festspiel markiert so etwas wie den Startschuss für die Saisonvorbereitung.

Verstärkungen geplant

Um in der 1. Liga zu bestehen, setzt die sportliche Leitung sowohl auf bewährte Stützen als auch auf gezielte Verstärkungen. Der Kern der Aufstiegsmannschaft bildet das Fundament. Dennoch bringt ein Aufstieg naturgemäss gewisse Mutationen im Kader mit sich. «Wir brauchen definitiv noch etwas mehr Qualität, um in der 1. Liga bestehen zu können», stellt Trainer Lavigna klar.

Der FCT muss zudem einige Abgänge kompensieren. Um die Qualität und Breite des Kaders zu verstärken, sind einige Zuzüge geplant. Lavigna spricht von Routiniers mit Erfahrung auf diesem Niveau sowie auch von jungen Talenten.

Im Moment stehe man mit verschiedenen potenziellen, neuen Spielern in Verhandlungsgesprächen. Konkrete Namen will der Thalwiler Aufstiegstrainer noch keine nennen, solange Transfers nicht spruchreif sind.

In diesen Verhandlungen mit potenziellen neuen Spielern seien finanzielle Aspekte immer wieder ein Thema. «Da müssen wir jeweils klarstellen, was wir in punkto Entschädigung tatsächlich bieten können, aber auch, was für den Verein nicht drin liegt», so Lavigna. Er lässt durchblicken, dass in dieser Hinsicht die Realität und die Erwartungen von interessierten Spielern doch immer Mal wieder relativ weit auseinander lägen.

Spezielle Spiele

Die Rückkehr in die 1. Liga nach vier Jahren ist für den FC Thalwil eine sportliche Herausforderung. Das Niveau in dieser Liga sei in den letzten Jahren noch besser geworden.

«Das wird hart für uns. Wir müssen definitiv noch zulegen», sagt Gianni Lavigna. Gemeint sei sowohl der physische als auch der spielerische Bereich. Das primäre Saisonziel für den Aufsteiger ist indes klar: der sichere Klassenerhalt und die Etablierung in der neuen Spielklasse.

Der FC Thalwil ist erwartungsgemäss in der 1.-Liga-Gruppe-3 eingeteilt worden. Dort geht es für den Aufsteiger unter anderem gegen Wettswil-Bonstetten. WB kennen die Thalwiler von regelmässigen Freundschaftsspielen ohnehin schon gut.

Spezielle Spiele für Trainer Lavigna sind zudem jene gegen den FC Freienbach, wo mit Stefan Flühmann ein langjähriger Kumpel des FCT-Cheftrainers an der Seitenlinie steht. Noch spezieller werden jedoch die Partien gegen den FC Baden. Lavigna ist in Baden unweit des Stadions Esp aufgewachsen. «Auf das Auswärtsspiel in Baden freue ich mich persönlich am allermeisten.»

Mit der Euphorie des Aufstiegs im Rücken, der Heimstärke auf der Sportanlage im Brand und der treuen Unterstützung der Thalwiler Fans auf den Rängen ist man im Lager der Grün-Weissen überzeugt, auch eine Liga höher bestehen zu können.