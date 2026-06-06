Auf die nächsten 100: Semih Köse verlängert beim FC Kray

Semih Köse hat in Kray verlängert. – Foto: Michael Gohl

Semih Köse bleibt auch in der Saison 2026/2027 Spieler des FC Kray und geht damit in seine fünfte Spielzeit an der Buderusstraße. Der 24-jährige Innenverteidiger hat vor wenigen Wochen die Marke von 100 Pflichtspielen im grün-blauen Trikot erreicht.

Ausgebildet wurde Köse in der Jugend von Rot-Weiss Essen, Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiß Oberhausen. Im Seniorenbereich lief er für den 1. FC Bocholt und die SG Wattenscheid 09 auf, bevor er seinen Weg zum FC Kray fand. Seitdem ist er aus der Defensive nicht mehr wegzudenken: zweikampfstark, kompromisslos und mit klarer Haltung auf dem Platz. Auch intern ist die Wertschätzung für seine Entwicklung und seine Rolle im Team groß.

Die sportliche Leitung: „Semih ist ein wichtiger Bestandteil unseres Teams. Vor allem seine Art, sich in die Mannschaft einzubringen, zeichnet ihn aus. Er gibt in jedem Training Vollgas, ist selbst bei Verletzungen präsent und unterstützt die Mannschaft, wo er nur kann. In den Spielen geht er immer an sein Maximum. Gerade in den wilden letzten Jahren beim FC Kray war Semih ein Spieler, der unserer ersten Mannschaft eine gewisse Konstanz gegeben hat."