»Auf die Hinterbeine gestellt«: Aufhausen mit grandioser Siegesserie Vom letzten Platz ins Tabellenmittelfeld: Der Kreisligist sorgt seit Wochen für Furore

Der SC Aufhausen ist in der Kreisliga Isar-Rott die Mannschaft der Stunde. Vor ein paar Wochen wurde der kleine Dorfklub aus dem Eichendorfer Gemeindeteil bereits als Fix-Absteiger gehandelt, nach fünf Siegen in Folge sind Mittermeier, Freymadl und Kameraden jedoch auf den achten Rang vorgeprescht und haben sich zur gefährdeten Region ein Polster von immerhin fünf Punkten erarbeitet.

Seit ein paar Monaten leitet Marco Kenneder , der zuvor Co-Spielertrainer beim Landesligisten TSV Bogen war, die Aufhausener Fußballer an. Unter dem Reisbacher, der einen Großteil seiner Laufbahn beim FC Dingolfing verbrachte, stiegen die SCA-Fußballer bereits 2014 in die Kreisliga auf. Seine zweite Amtsperiode hätte sich der 35-Jährige jedoch ursprünglich anders vorgestellt. "Als ich im vergangenen Winter zugesagt hatte, sah die Kaderplanung noch ganz anders aus. Drei Akteure haben den Verein noch relativ kurzfristig verlassen, ein anderer hat sich schwer verletzt. Statt des eigentlich angedachten breiten Kaders stand mir vom Start weg ein relativ kleines Aufgebot zur Verfügung. In der Vorbereitung zog sich dann Stammtorhüter Manuel Reichl noch einen Leistenbruch zu, Kapitän Manuel Willnecker brach sich im dritten Saisonspiel den Arm. Die Hiobsbotschaften rissen nicht ab und dementsprechend schlecht sind wir gestartet“, berichtet Kenneder, der mit seiner Truppe zwischendurch schon etwas abgeschlagen das Tabellenende zierte.

Der Defensiv-Spezialist gibt auch einen Einblick in seine damalige Gefühlswelt: "Das war eine extrem frustrierende Phase, zumal sich die Mannschaft von selbst aufstellte. Auch die Umstellung von der Landes- in die Kreisliga war groß und ich habe kurzzeitig wirklich sehr an der ganzen Sache gezweifelt. Alle Beteiligten haben sich dann aber auf die Hinterbeine gestellt. Wir haben außerhalb des Rasens ein paar kleine Sachen verändert und sind wieder in die Erfolgsspur zurückgekommen. Die Mannschaft zieht super mit und es freut mich für die Burschen, dass wir nun wieder mit wesentlich mehr Freude auf die Tabelle schauen können“, schmunzelt der Routinier, der aber im gleichen Atemzug gleich ein paar mahnende Worte findet: "Wir haben noch lange nichts erreicht. Um sicher drinzubleiben, werden wir irgendwo zwischen 30 und 32 Punkte brauchen. Bis dahin ist noch ein weiter Weg.“ Zum Jahresabschluss stehen noch zwei knackige Aufgaben auf dem Programm, denn es geht noch gegen die beiden Aufstiegsanwärter Johannesbrunn-Binabiburg und Oberpöring.