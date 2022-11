Auf die Gala-Kür folgt die Pflicht Teaser KOL NORD: +++ Silberg/Eisenhausen geht mit dem Schwung vom Supercoup in Emsdorf ins Heimspiel gegen Amöneburg. Auf Versbachtal wartet ein Sechs-Punkte-Spiel, auf Gladenbach der nächste... +++

MARBURG-BIEDENKOPF/FRANKENBERG - Die Fußballer der SG Silberg/Eisenhausen sorgten vor Wochenfrist in der Kreisoberliga Nord für größtmögliche Furore, fügten auswärts dem unangefochtenen Primus Emsdorf sensationell die erste Niederlage zu. Den Coup gilt es am Sonntag im Heimspiel gegen Amöneburg zu veredeln. Der Gladenbacher SC geht auch in das Duell mit dem FSV Cappel personell gebeutelt, will aber nichtsdestotrotz nach vier sieglosen Partien zum Abschluss der Hinserie die Trendwende erzwingen. Für die SG Versbachtal gab es im Bonus-Match in Neustadt nichts zu ernten. Der Fokus liegt nun voll und ganz auf dem Sechs-Punkte-Spiel in Bromskirchen.