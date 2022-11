Auf die eigenen Stärken besinnen 1.FC Saarbrücken: U16 empfängt punktloses Schlusslicht

Auf dem Papier und nach der Tabelle steht der U16 des 1. FC Saarbrücken am Sonntag (13 Uhr, Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld, Camphauser Str.) anscheinend eine leichte Aufgabe bevor. Als Gast kommt die JFV Rhein-Hunsrück nach Malstatt, die Rheinländer sind Tabellenletzter, haben noch keinen Punkt und Torverhältnis von - 63. In 13 Begegnungen kassierten sie 72 Gegentreffer, also weit mehr als fünf pro Spiel. FCS-U16-Trainer Joscha Klauck sieht das Spiel aber unter anderen Aspekten. "Die Tabelle ist für uns sowieso nicht ausschlaggebend. Wir wissen, dass es ein anders Spiel geben wird als zuletzt gegen Teams aus unserer Tabellenregion oder wie beim souveränen Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern. Daran wollen wir uns ausrichten. Sie werden tiefer stehen, nicht so offensiv agieren. Wir werden Lösungen suchen müssen, um sie zu überwinden. Das ist dann wieder eine weitere Stufe der Entwicklung. Wir haben derzeit viele erkrankte Spieler wir hoffen, dass einige bis Sonntag zurückkommen. Wir hatten zuletzt mit Fabian Weber und Gradi Ndombele zwei Spieler aus dem Bundesliga-Kader bei uns. Weber wird wohl mit der U17 zum Test nach Primstal fahren, Gradi hat zuletzt nicht oft gespielt, da hoffen wir, dass er bei uns bleibt. Ansonsten vertrauen wir den Jungs, die zuletzt vier Treffer gegen Gonsenheim erzielten. was aber nicht zum Punktgewinn reichte", sagte Klauck am Donnerstag. Sein Team könnte sich mit einem Sieg um zwei Plätze verbessern, Platz Fünf ist zur zwei Punkte entfernt. Dort steht die SV Elversberg, die gleichzeitigt die Sportfreunde Eisbachtal empfängt. Der nur einen Punkt bessere TSV Schott Mainz empfängt bereits am Freitag die TuS Koblenz. Allerdings lauern mit TuS Koblenz (zwei Punkte weniger als das FCS-Team) und der Spvgg. EGC Wirges (mit drei Punkten Abstand Neunter, spielt am Samstagabend beim FC Homburg) auf einen Malstatter Ausrutscher.