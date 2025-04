Auf die Dürener Mannschaften warten die Topteams Vorbericht

Fußball-Bezirksliga: Leisten Langerwehe und der TSV Düren Schützenhilfe für Birkesdorf?

An Spieltag 22 stellt sich in der Fußball-Bezirksliga Staffel drei die Frage, wie gut die Mannschaften aus dem Fußballkreis Düren nach dem Osterwochenende auftreten werden. Konnte die Zeit zur Regeneration genutzt werden oder ist wohlmöglich der Spielrhythmus abhandengekommen? Birkesdorf, Langerwehe und der TSV Düren haben dicke Brocken zu bewältigen, spielen sie doch gegen die Top drei der Liga.

Viktoria Birkesdorf empfängt zum Topspiel zwischen dem Vierten und Ersten den Horremer SV. Als beste Mannschaft der Rückrunde muss sich Birkesdorf vor dem kommenden Gegner nicht verstecken. Bei einem Sieg könnte die Viktoria punktetechnisch mit Horrem gleichziehen. Zu Hause ist sie noch ungeschlagen; dies soll aus Sicht der Viktoria auch so bleiben. Es könnte mit Schützenhilfe aus Langerwehe und vom TSV Düren ein Birkesdorf-Spieltag werden.

Zur gleichen Zeit empfängt der TuS Langerwehe vor heimischer Kulisse den mit Horrem punktgleichen Tabellenzweiten Hilal-Maroc Bergheim. Die Gäste, die die Hinrunde als Herbstmeister abgeschlossen haben, sind in der Rückrunde noch nicht ganz in den Tritt gekommen. Der TuS möchte dies ausnutzen und gegen den Zweiten punkten.

Die SG Türkischer SV Düren reist zum Tabellendritten SC Fliesteden, der ebenfalls wie Spitzenreiter Horrem 47 Zähler aufweisen kann. Von diesen Tabellengefilden ist der TSV Düren aktuell weiter entfernt. Nach drei Niederlagen gegen Teams der zweiten Tabellenhälfte ist es zunächst einmal wichtig, ein ganzes Spiel lang zu performen. „Wir müssen 90 Minuten die Qualität auf den Platz bringen“, sieht TSV-Coach Mahmut Temür im Moment zu viele Blackouts seiner Mannschaft. Gerade defensiv schlucken sie zu viele Gegentore. Fliesteden wird für die Abwehr ein großer Prüfstein werden.

Viele Topteams der Liga wurden bereits erwähnt, und wenn man die Topteams der Rückrunde aufzählen muss, dann kommt man an Alemannia Lendersdorf nicht vorbei. Die Lendersdorfer haben wie Horrem und Fliesteden 13 Zähler geholt und damit ihre Punktezahl aus der Hinrunde bereits erreicht. Die Mannschaft von Christopher Kall hat die vergangenen drei Partien gewonnen und in der Vorwoche zum ersten Mal zu Null gespielt.

„Wenn wir konsequent verteidigen, werden wir weiter punkten und müssen uns nicht auf andere verlassen“, will Kall weiter Siege einfahren, um das Punktepolster von sieben Zähler zum ersten Abstiegsrang weiter auszubauen. Zu Hause empfangen die Lendersdorfer Schlusslicht Dahlem-Schmidtheim, das neun Punkte Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz hat. Der Gegner ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Das weiß die Alemannia noch aus der 4:5-Hinspielniederlage.

Weitere Spiele: Sindorf - Nierfeld (Fr., 20 Uhr) Frechen II - Bessenich (So., 13 Uhr) Langerwehe - Bergheim, Lendersdorf - Dahlem-Schmidtheim (beide So., 15 Uhr), Birkesdorf - Horrem, Fliesteden - TSV Düren (beide So., 15.15 Uhr), Ahrem - Kerpen, Wißkirchen - Elsdorf (beide So., 15.30 Uhr)

