Auf der Zielgeraden zum Klassenerhalt

– Foto: Pierre Schmidt

Mettenberger 1 – Schellbach 6, Suwareh 7 (79. Arjonit Rexhepi 5), Leandro Einecker 9 (90. Bektasi 18), Tekbas 10 (89. Mutlu 8), Aslan 11, Faller 13 (C), Ngonge Mboyo 19 (12. Schnurr 3), Altin Rexhepi 21 (75. Bacelic 2), Alihoxha 22, Häringer 77.

Zuschauer: 150

Schiedsrichter:

Matthias Brudek (SV Leiberstung/Bezirk Baden-Baden)

Assistenten:

(1.) Viktor Loghin

(2.) Luis Sackmann

Verdienter Erfolg …

… auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Der 10. Saisonsieg für das Sautner/Häringer-Team brachte fast das primäre Saisonziel Klassenerhalt — und damit eine weitere Runde 2026/2027 in der Verbandsliga Südbaden.

Gegen den sympathischen Aufsteiger aus dem Bezirk Offenburg wurde der Sieg des VfR zwar erst ganz spät eingetütet, hochverdient war er aber allemal. Für den SVN sanken dafür die Chancen, die Klasse zu halten, rapide.

Erfreulich für das Team um Kapitän Maximilian Faller war auch, dass zum zweiten Mal in dieser Saison eine Doppel-Null erspielt wurde. Nach dem 0:0 aus dem Vorspiel nun das 2:0; sonst gelang das nur noch gegen den FC Auggen mit ebenfalls 0:0/2:0.

Das Spiel am Samstagmittag startete etwas zäh. Im ersten Drittel war viel Fleiß auf beiden Seiten angesagt, aber nur wenig Torraumszenen.

Einen guten Abschluss hatte Ahmet Eren Tekbas (18.), der Gästekeeper Sinan Süme zu einer Parade zwang.

Leider mussten die Mannschaften schon früh verletzungsbedingt wechseln. Der VfR brachte in der 12. Minute Philipp Schnurr für Jose Ngonge Mboyo, der SVN in Minute 20 Timurhan Süme für Marvin Schillinger.

Dick in der Luft lag die Gästeführung in der 35. Spielminute. Jonas Wagner spielte nach einem Solo Torjäger Luis Leidinger am Sechzehnmeterraum an. Der zog unvermittelt ab, und nur mit einer Glanzparade konnte VfR-Goalie Marvin Mettenberger den Ball an den Pfosten lenken.

Danach drei Abschlüsse vom Heimteam fast im Minutentakt:

37.) Ein feiner Spielzug über Ahmet Eren Tekbas, Leandro Einecker und Yannick Häringer — Letzterer setzte die Kugel über das Tor. In der 39. Minute flankte Altin Rexhepi von rechts, aber Leandro Einecker drückte den Ball mit dem langen Bein rechts vorbei. Nur eine Zeigerumdrehung darauf setzte Yannick Häringer einen zentralen 22-Meter-Freistoß wieder nur knapp über die Querlatte.

Dann pfiff Schiedsrichter Matthias Brudek (SV Leiberstung), der mit seinem Gespann eine hervorragende Leistung bot, zur Pause.

Minute 52 — die größte Gelegenheit bis dahin für die Möhlinkicker.

Maxi Faller mit einer vorzüglichen Vorarbeit, aber der freistehende Leandro Einecker jagte das Spielgerät über das Gästegehäuse. Zwei Minuten später (54.) klappte es dann doch. Aus dem Mittelfeld heraus bediente Ergi Alihoxha den am Strafraum postierten Muhammed Aslan. „Mo“ setzte sich im Zweikampf durch und bediente Ahmet Eren Tekbas, der hoch in das rechte Eck zum 1:0 vollendete.

In der 63. Spielminute ein weiterer Abschluss von Ahmet Eren Tekbas, doch Sinan Süme war auf dem Posten. Das 1:0 wackelte 60 Sekunden später aber noch einmal bedenklich. Henrik Müller zog vehement ab, aber ein „Super-Save“ von Philipp Schnurr, der die Kugel blockte, verhinderte den Einschlag.

In der 66. Minute zielte Leandro Einecker knapp links vorbei; diesmal hatte Ahmet Eren Tekbas aufgelegt.

Die letzten zwanzig Minuten bestanden fast nur aus Wechseln, beide Teams schöpften ihr Kontingent voll aus.

Einmal musste sich VfR-Torhüter „Mette“ noch beweisen, und in der 91. Minute kam dann noch Hausens angeschlagener Torjäger Shqipon Bektasi als „Joker“.

„Shipi“ bereitete dann auch die endgültige Entscheidung mustergültig vor (95.). Ergi Alihoxha vollendete und schob den Ball in das leere SVN-Gehäuse zum 2:0-Endstand.

In den Torjubel hinein ertönte der Schlusspfiff, und kurz vor halb sechs machte sich Zufriedenheit in der „Möhlinarena“ breit.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)