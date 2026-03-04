Auf der Überholspur ins Derby: Wittlaer fordert den Nachbarn heraus Die Formkurve zeigt nach oben, das Polster auf den Relegationsrang ist gewachsen. Nach dem 3:0 bei Rhenania Hochdahl und dem spektakulären 5:4 gegen den SV Hösel reist der TV Kalkum-Wittlaer mit neuem Selbstvertrauen ins Derby gegen den Lohausener SV. von Marcus Giesenfeld · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Der TV Kalkum-Wittlaer ist aktuell im Form-Hoch. – Foto: Christian Haas

Die Leistung stimmt schon seit geraumer Zeit, nun passen auch die Ergebnisse. Der TV Kalkum-Wittlaer befindet sich in der Bezirksliga auf der Überholspur. Am Sonntag setzte sich die Mannschaft von Navid Fazeli im Kellerduell bei Rhenania Hochdahl letztlich klar mit 3:0 durch und vergoldete damit die Punkte, die sie eine Woche zuvor beim spektakulären 5:4 über den SV Hösel eingefahren hatte.

Polster nach unten vergrößert Zusätzlicher Lohn für den zweiten Sieg in Folge ist ein Drei-Punkte-Polster auf Relegationsrang 15. Nicht nur deshalb zeigte sich Navid Fazeli nach dem Schlusspfiff in Hochdahl erleichtert. Der Coach des TVKW freute sich vielmehr darüber, dass seine Schützlinge nun auch den Ertrag für das Geleistete einfahren. Das sah in den ersten beiden Partien des Jahres gegen Sparta Bilk und den ASV Mettmann noch anders aus. Auch gegen die beiden zur Spitzengruppe zählenden Konkurrenten hielt Wittlaer gut mit. In beiden Spielen führte die Fazeli-Elf sogar, stand am Ende aber mit leeren Händen da, was selbst die gegnerische Seite verwundere. „Ich kenne einige Leute aus Bilk und Mettmann. Die wussten im Nachhinein selbst nicht, wie sie die Spiele gewinnen konnten, wie sie mir im persönlichen Gespräch erzählten. Ich konnte das am Ende nicht mehr hören“, gab Wittlaers Coach Einblick in sein Seelenleben. Um dieses ist es inzwischen besser bestellt, weil nun eben auch wieder die Resultate stimmen.