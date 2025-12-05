 2025-12-03T05:51:34.672Z

Spielvorbericht
Auf der Suche nach Leichtigkeit & dem Momentum

Zum Abschluss der Hinrunde wartet auf den FC An der Fahner Höhe ein wegweisendes Duell – und das ausgerechnet gegen einen der wohl unangenehmsten Gegner der Liga.

Der FSV Schleiz reist als formstarkes Team und kommt „als Gejagter“ nach Dachwig – eine Rollenverteilung, die vor der Saison wohl kaum jemand erwartet hätte.

Der FCAdFH steckt mitten in einer herausfordernden Phase. Zwei Unentschieden in der Liga sowie ein denkbar knappes Pokalaus gegen den Regionalligisten ZFC Meuselwitz (0:1) lassen erahnen, wie eng Erfolg und Frust momentan beieinanderliegen. Trotzdem konnte insbesondere der Pokalabend Mut machen. „Wir haben sehr diszipliniert agiert, waren in jeder Phase griffig und konnten das Spiel lange offen gestalten. Nur das nötige Pokalglück als Underdog hat gefehlt“, bilanziert Raffel. In der Liga jedoch fehlt seinen Spielern derzeit das entscheidende Momentum.

Besonders auffällig: Die sonst so stabile Defensive zeigt ungewohnte Schwächen. Bis auf den knappen Heimsieg gegen Arnstadt (1:0) kassierte die Raffel-Elf in jedem Ligaspiel mindestens ein Gegentor – für die Abwehr um Kapitän Machts und Routinier Lischke eine ungewohnte Bilanz. Der Trainer erklärt die Situation mit einer Verkettung vieler kleiner Faktoren: „Es sind viele Kleinigkeiten – fehlende Konstanz, viele neue Spieler, die weiterhin unglückliche Torwartsituation, dazu fehlendes Spielglück und eine gewisse mentale Müdigkeit. Diese paar Prozente summieren sich und führen zu unserer Gegentor-Problematik.“

Schleiz als derzeitiges Überraschungsteam

Ganz anders die Gefühlslage beim FSV Schleiz. Nach einem wackligen Saisonstart hat sich die Mannschaft von Roger Fritzsch kontinuierlich gesteigert und ins obere Mittelfeld vorgearbeitet. Schleiz zählt aktuell zu den formstärksten Teams der Liga und kommt mit breiter Brust nach Fahner Höhe – wenngleich das Spiel aufgrund der Witterung auf neutralem bzw. fremdem Platz steigen wird.

Dimo Raffel erwartet einen intensiv geführten Schlagabtausch: „Zu dieser Jahreszeit entscheidet viel der Kopf, der Wille, Meter zu machen. Wir müssen die Räume nutzen, zusammen anschieben und fußballerische Lösungen gegen einen kampf- wie lautstarken Gegner finden. Wenn jeder seine Aufgabe mit Herz erfüllt, können wir unsere kleine Serie ausbauen.“

