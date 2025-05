Auf der Suche nach der Effizienz

Das Derby gegen den TSV Bad Boll II war für den TSG Zell u. A. von besonderer Wichtigkeit, denn Platz 2 galt es zu verteidigen. Die Mannen des TSG agierten zu Beginn bissig und entschlossen. Folgerichtig erzielte Leon Bauer in Minute 5 nach Fehler in den Boller Hintermannschaft den 0:1 Führungstreffer. Es folgten etliche Hochkaräter. Die oftmals schön herausgespielten Chancen konnte die Zeller Mannschaft aber leider erneut nicht zufriedenstellend verwerten. Stattdessen fing man sich zwei äußert unglückliche Gegentore, sodass zur Halbzeit ein Rückstand zu Buche stand. Mit Kampf und Hingabe holte sich Zell in Halbzeit zwei wieder mehr Spielanteile. Oftmals blieb man jedoch im gegnerischen Sechszehner an Boller Beinen hängen. Den äußert wichtigen Ausgleichstreffer durften die Zeller Fans in Minute 60 bejubeln. Eine schöne Flanke von Tim Bohner fand mit Chris Leihbacher einen Abnehmer am langen Pfosten. Dieser nickte gekonnt zum 2:2 ein. In der restlichen Spielzeit versuchte der TSG alles um die Partie noch zu drehen. Der Eifer und die Bemühungen reichten an diesem Sonntag aber leider nicht für drei Punkte.

Mit dem Remis gegen die Elf aus Bad Boll bleibt der TSG mit einem Punkt Vorsprung auf den 1. FC Heiningen auf Platz 2.