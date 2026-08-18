Auf der Suche nach den ersten Punkten

Nach dem Open-Air-Wochenende und dem damit verbundenen spielfreien Wochenende geht es für die Sportfreunde Schwefingen direkt in eine richtungsweisende Phase. Am Mittwochabend gastiert die Mannschaft von Trainer Daniel Vehring bei Alemannia Salzbergen und hat damit, genauso wie Salzbergen, in der beginnenden englischen Woche gleich die erste Gelegenheit, nach dem Saisonstart ohne Punkte den Anschluss herzustellen.
Die Niederlage gegen den SV Olympia Laxten liegt noch nicht lange zurück, doch Vehring sieht gerade in der engen Taktung eine Chance. Innerhalb kurzer Zeit bieten sich Schwefingen nun gleich zwei Möglichkeiten, wichtige Punkte zu sammeln und sich in der Tabelle nach oben zu arbeiten. Idealerweise soll der erste Schritt bereits am Mittwoch in Salzbergen gelingen.
Die Aufgabe wird allerdings anspruchsvoll. Salzbergen hat mit zwei Spielen gegen starke Gegner bereits ein schwieriges Auftaktprogramm hinter sich und konnte zudem im Pokal gegen einen höherklassigen Gegner für ein Ausrufezeichen sorgen. Vehring weiß daher um die Qualität des Gegners und verweist zugleich auf die Konstanz der Alemannia, die sich seit Jahren in der Bezirksliga etabliert hat.
Gerade die Auswärtsaufgabe macht das Unterfangen nicht leichter. Auf dem Platz in Salzbergen sei es traditionell schwierig, weshalb der Schwefingen-Coach ein Duell auf Augenhöhe erwartet. Gleichzeitig sieht Vehring durchaus Möglichkeiten für seine Mannschaft und ist überzeugt davon, dass Schwefingen beim Gastgeber bestehen kann.
Dafür wird es allerdings eine deutliche Leistungssteigerung brauchen. Nach den vergangenen Wochen mit personellen Engpässen müsse die Mannschaft nun wieder die volle Leistungsbereitschaft auf den Platz bringen und idealerweise sogar über die eigene Schmerzgrenze gehen. Vehring zeigt sich trotz der schwierigen Ausgangslage zuversichtlich, dass seine Mannschaft die nötige Energie aufbringen kann.
Für Schwefingen geht es dabei nicht nur um den ersten Punktgewinn der Saison. Nach zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 2:8 soll in der englischen Woche möglichst schnell die Wende eingeleitet werden. Der Auftakt dafür könnte am Mittwochabend in Salzbergen erfolgen – gegen einen Gegner, der seinerseits nach zwei Niederlagen ebenfalls dringend auf ein Erfolgserlebnis wartet.
Anpfiff ist dann am Mittwoch um 19:30 Uhr in Salzbergen.