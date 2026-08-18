Auf der Suche nach den ersten Punkten

– Foto: René Diebel

Nach dem Open-Air-Wochenende und dem damit verbundenen spielfreien Wochenende geht es für die Sportfreunde Schwefingen direkt in eine richtungsweisende Phase. Am Mittwochabend gastiert die Mannschaft von Trainer Daniel Vehring bei Alemannia Salzbergen und hat damit, genauso wie Salzbergen, in der beginnenden englischen Woche gleich die erste Gelegenheit, nach dem Saisonstart ohne Punkte den Anschluss herzustellen.

Morgen, 19:30 Uhr SV Alemannia Salzbergen Salzbergen SF Schwefingen SF Schwefingen 19:30 live PUSH

Die Niederlage gegen den SV Olympia Laxten liegt noch nicht lange zurück, doch Vehring sieht gerade in der engen Taktung eine Chance. Innerhalb kurzer Zeit bieten sich Schwefingen nun gleich zwei Möglichkeiten, wichtige Punkte zu sammeln und sich in der Tabelle nach oben zu arbeiten. Idealerweise soll der erste Schritt bereits am Mittwoch in Salzbergen gelingen.

Die Aufgabe wird allerdings anspruchsvoll. Salzbergen hat mit zwei Spielen gegen starke Gegner bereits ein schwieriges Auftaktprogramm hinter sich und konnte zudem im Pokal gegen einen höherklassigen Gegner für ein Ausrufezeichen sorgen. Vehring weiß daher um die Qualität des Gegners und verweist zugleich auf die Konstanz der Alemannia, die sich seit Jahren in der Bezirksliga etabliert hat. Gerade die Auswärtsaufgabe macht das Unterfangen nicht leichter. Auf dem Platz in Salzbergen sei es traditionell schwierig, weshalb der Schwefingen-Coach ein Duell auf Augenhöhe erwartet. Gleichzeitig sieht Vehring durchaus Möglichkeiten für seine Mannschaft und ist überzeugt davon, dass Schwefingen beim Gastgeber bestehen kann.