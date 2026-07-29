Auf der Suche nach dem nächsten Weltmeister

Euskirchens Talente - Die Weltmeister von morgen?

Neue Talente braucht das Land. Erst recht, wenn man an das schwache Abschneiden der A-Nationalmannschaft bei der kürzlich beendeten Weltmeisterschaft denkt. Abhaken und Weitermachen lautet die Devise. Und das seit je her. Den Blick nach vorne gerichtet geht es im kleinen Verein um die Ecke aktuell wieder bei null los. Grundlagen schaffen für die neue Spielzeit. Ein erster Folgeschritt aus dem Verein heraus ist dann der Sprung in einen der knapp 350 DFB-Stützpunkte. Dieser trifft sich montags von 17 – 20 Uhr im Heinz-Flohe-Stadion Euskirchen bzw. zur Winterzeit auf dem angrenzenden Kunstrasenplatz.

Junge Talente aus dem Kreis in den Altersklassen U12 – U15 wirbeln dann unter der Aufsicht der lizensierten Trainer David Kremer, Ralf Leyendecker, Horst Bartz und Wolfgang Meinold aufgeteilt nach den jeweiligen Jahrgängen über den Platz. Während sich Letztgenannter um die Torhüter kümmert, ist Horst Bartz nach einem Jahr Abstinenz wieder mit dabei. Ein alter Fuchs mit großer Erfahrung. Seine Fachexpertise wissen Ralf Leyendecker, der 2021 eingestiegen und David Kremer, der 2023 dazugekommen ist sehr zu schätzen. Um sich herum hat das Quartett die talentiertesten Kicker des Fußballkreises vereint und das fällt sofort bei der Begrüßung auf. Der Nachwuchs, der einheitlich mit weißen Stützpunkt-Shirts gekleidet ist, klatscht jeden Trainer persönlich ab bevor es auf den Platz geht. „Wir legen großen Wert darauf, dass wir uns untereinander kennen und uns gegenseitig respektieren“, sagt David Kremer und legt direkt nach: „Neben der fußballerischen Komponente ist uns die soziale Integration und das Miteinander genauso wichtig.“ Das die jungen Kicker, unter denen sich auch vereinzelt Mädchen befinden, gewillt sind dazu zu lernen zeigt sich schnell. Sie hören aufmerksam zu, nehmen Ratschläge und Tipps an und sind völlig fokussiert bei der Sache. Kein Geschreie, kein Gemotze. Noch nicht einmal ein flapsiger Spruch fällt in der gesamten Einheit. „Alle ziehen konzentriert mit und wollen hier etwas mitnehmen, was sie weiter fördert“, berichtet Ralf Leyendecker, der im regen Austausch mit seinen Trainerkollegen steht und die zusammen ab der U11 in die Vereine gehen, um die jungen Talente zu sichten. Präsenz im Kreis zu zeigen ist den Vieren extrem wichtig, egal ob bei einem Sommerturnier, einem Spielfest oder Meisterschaftsspiel. Aber nicht nur das steht auf der Agenda, denn viele Vereinsvertreter müssen immer noch überzeugt werden, dass eine Sichtung an der Basis kein Abwerben ist, sondern die Möglichkeit bietet, weitere Potenziale auszuschöpfen, um sich zu verbessern. „Wir dürfen schon rein vertraglich gesehen gar keine Spielervermittlungen und Abwerbungen vornehmen, sondern sprechen lediglich Empfehlungen für ein anderes Spielniveau aus“, sagt David Kremer.

Ihm und seinen Mitstreitern ist es sogar untersagt Mannschaften im U11 bis U16 Bereich zu trainieren, es sei denn die Mannschaft kommt aus einem der insgesamt 58 Nachwuchsleitungszentren in ganz Deutschland. Die Bedeutung des Stützpunktes in Euskirchen ist mittlerweile größer denn je, denn die Scouts der großen Vereine fahren, auch aufgrund der mittlerweile großen Vielzahl an digitalen Möglichkeiten nicht mehr auf das Land um Talente selbst zu sichten, sie vertrauen da auf die Einschätzung der Verantwortlichen vom Stützpunkt. Diese sind speziell geschult und führen die erste Sichtung in dem für sie zugeordneten Gebiet durch. In den Fokus der Stützpunkttrainer kommt man, wenn das Kind wohnhaft in der Umgebung vom Stützpunkt in Euskirchen ist. Dazu kann der Verein und neuerdings auch die Eltern eine Empfehlung für eine mögliche Sichtung abgeben. Dabei ist es egal, ob das Kind in kleineren Vereinen wie Schöneseiffen oder Stotzheim spielt oder bereits in leistungsorientierten Vereinen, zum Beispiel bei Erft 01 Euskirchen oder bereits in einem der großen Kölner Vereine spielt. Der erste Einstieg ist ein Probetraining und dann wird im Laufe der ersten Wochen der Talentpool reduziert. Mit denen wird dann fleißig trainiert und Leistungsvergleiche gegen die anderen Stützpunkte im Fußball-Verband Mittelrhein absolviert. „Unser Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen weiter zu entwickeln und den Sprung auf ein höheres Niveau oder im besten Fall in ein Nachwuchsleistungszentrum zu ermöglichen“, sagt David Kremer, der mit der U13 vor Kurzem einen großen Erfolg für den Kreis einfuhr. Beim Stützpunktturnier in Aachen wurde die Mannschaft für Externe etwas überraschen Erster. Für David Kremer nicht. „Wenn ich sehe, wie sich einige hier binnen zwei Jahren entwickelt haben, dann ist das der Lohn der Vereine und uns auch“, so Kremer.

Torhüterspiel hat sich verändert

Das die Torhüter nicht zu kurz kommen liegt an Wolfgang Meinold, der wöchentlich zwischen den Kreisen Düren und Euskirchen pendelt und dann in Trainingsgruppen zwischen sechs und acht Torhüter um sich vereint. Meinold, der selbst bis zur Mittelrheinliga hinauf das Tor hütete, hat seine Trainingsinhalte dem modernen Torhüterspiel längst angepasst. „Neben den Basics des sicheren Ballfangens ist es wichtig, dass die Torhüter auch viel an der Fußtechnik arbeiten“, sagt der Torwarttrainer, der seine ausgewählten Übungen immer und immer wieder wiederholen, was Sicherheit im Handeln geben soll. Meinold gibt den Vereinstrainern gerne einen Rat mit. „Jeder Verein sollte spezielles Torhütertrainer ab der U12, am besten in Kleingruppen anbieten und sich im Rahmen von Weiterbildungsmöglichkeiten auch mit der Torwartausbildung befassen“, so Wolfgang Meinold. Gerade was die Vereinsarbeit angeht, haben die vier Stützpunkttrainer eine eigene Vorstellung, denn man soll sie gerne kontaktieren und um Hilfe bitten. „Wir helfen gerne und fahren auch zu den Vereinen, wenn man uns braucht, denn uns ist es wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen“, sagt Ralf Leyendecker, der zusammen mit seinen Mitstreitern auf der Suche nach den Weltmeistern von 2034 ist. Weitere Informationen zum Stützpunkt Euskirchen findet man unter:

FVM-Talentförderung