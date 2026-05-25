Auf der letzten Rille zum Klassenerhalt

Die Partie zwischen dem Gast SV Menzingen, der bereits seit einiger Zeit als erster Absteiger feststand, und dem FC Östringen2, konnte während der gesamten 90 Minuten die Erwartung einer interessanten Begegnung nie erfüllen. Da den Vorletzten Neibsheim und den FCÖ2 nur zwei Punkte Differenz trennten, mussten drei Heimpunkte her, um nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten.

Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich ein mäßiges Spiel, welches nicht allzu lange in Erinnerung bleiben wird. Positiv daran wird wohl nur die damit verbundene Kreisligazugehörigkeit erinnerlich sein.

Der SV Menzingen zeigte sich in dieser Partie wohl nicht als Übermannschaft, doch was sie boten, war zumindest in der ersten Hälfte recht ansehnlich Sie ließen den Ball laufen und machten dem Hausherrn bisweilen das Leben schwer, in erfolgreiche Abschlüsse zu kommen.

Andererseits hätte Östringen aufgrund seiner spielerischen Qualität die Mittel gehabt, recht zügig in die Erfolgspur einzubiegen. Doch läuferische Defizite und Abspielverhalten führten viel zu lange nicht zum gewünschten Erfolg.

Zwei Aktionen in der Anfangsphase durch Florian Beil, dessen Drehschuss am linken Pfosten vorbei-segelte und ein strammer Schuss von Patrik Göbel, der vom Menzinger Torhüter entschärft wurde, waren die gesamte Ausbeute der ersten 30 Minuten.

Erst in Minute 36 durften die Heimzuschauer etwas aufatmen, als Marvin Hauer auf Beil auflegte und dieser mit einer gekonnten Drehung um die eigene Achse mit viel Glück den Ball über die Torlinie drückte.

Wenig später zögerte Philipp Leimenstoll zu lange vor dem leeren Tor, sodass ein Abwehrspieler blockieren konnte. Sein mitgelaufener Sturmpartner wartete vergeblich auf das Zuspiel, das wohl sicher das zur Halbzeit beruhigende 2:0 hätte bedeuten können.

Wenige Minuten nach dem Anpfiff des unaufgeregten Spielleiters Justin Kimmel bot sich Benjamin Sailer die Möglichkeit mit einem 40m Weitschuss für eine Überraschung zu sorgen, da der Menzinger Torhüter zu weit vor seinem Gehäuse stand, der Ball jedoch nur knapp über das Torgebälk strich.

So mussten die einheimischen Zuschauer weiter auf ein weiteres Erfolgserlebnis warten, um das angespannte Nervenkostüm zu beruhigen. Dafür sorgte jedoch dann in der 74. Minute ein Handspiel eines Menzinger Abwehrspielers. Nachdem zuletzt Leimenstoll einen Elfer verschossen hatte, war dieses Mal sein Versuch zum 2:0 wieder erfolgreich.

Kurz vor Ende der Begegnung hätte einer der wenigen konstruktiven Spielzüge über mehrere Stationen zum 3:0 führen können, doch der Kopfball von Beil aus der Rücklage verfehlte knapp das Ziel.

In der Gesamtschau auf die Begegnung war Östringen der verdiente Sieger und damit darf die Reserve des Landes-bzw. vielleicht bald Verbandsligisten Östringen eine weitere Saison wieder in der höchsten Kreisliga um Punkte kämpfen.

(A.J./E.O.)