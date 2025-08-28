Auf der letzten Rille nach Geretsried

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried gastiert beim stark gestarteten Aufsteiger Geretsried - zum Abschluss der dritten Englischen Woche.

Mit dem Spiel am heutigen Freitagabend beendet der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried seine dritte Englische Woche in Folge. Die Pipinsrieder sind zu Gast beim Bayernliga-Aufsteiger TuS Geretsried. Anpfiff im Isaraustadion ist um 18 Uhr.

Wunden lecken. Nach dem 0:3 im Pokal gegen den Regionalligisten SV Wacker Burghausen ist der FCP nur drei Tage später wieder im Einsatz. Am vergangenen Dienstag konnte man in der Schlussphase erkennen, dass den Pipinsrieder die Kraft ausging. Kein Wunder, hatten sie dem Klasse-Team von der Salzach doch lange Zeit Paroli geboten.

Aber: Der Pokaltraum ist ausgeträumt, nun steht die harte Realität der Meisterschaft auf dem Programm. Und hier konnte der FCP in seinen letzten beiden Spielen nicht glänzen. In Ismaning gab die Mannschaft eine 3:0-Führung noch aus der Hand und konnte letztendlich froh sein, dass es am Ende beim 3:3 blieb. Am vergangenen Freitag setzte es dann eine 0:2-Heimniederlage gegen den TSV 1860 München II.

Mit acht Punkten aus sechs Spielen und Platz elf in der Tabelle hinkt Pipinsried den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, muss die Mannschaft von FCP-Trainer Sepp Steinberger heute einen Dreier einfahren. Andernfalls fährt der Zug an der Tabellenspitze langsam aber sicher ab.

Ein Sieg ist heute eigentlich Pflicht

Verzichten muss Steinberger auf den gesperrten Sebastian Keßler, dessen Sperre von vier auf zwei Spiele reduziert worden ist. Da haben der Einspruch und die Begründung des FCP zu dem Vorgang, der zur Roten Karte im Spiel gegen die Junglöwen geführt hatte, geholfen.

Für Torjäger Valdrin Konjuhi kommt ein Einsatz zu früh, er hat sich gegen 1860 II eine Zerrung zugezogen. Nur gut, dass der Torschütze vom Dienst, Nico Karger, wieder fit ist. „Wer fit ist, der wird spielen“, so der Sportliche Leiter des FCP, Johannes Müller. „Aber es gibt keine Ausreden, Geretsried hat auch am Dienstag gespielt und zuvor bereits am Samstag.“

Mit dem TuS Geretsried treffen die Pipinsrieder auf einen Aufsteiger, der nach sechs Spielen drei Punkte mehr auf seinem Konto hat als sie selbst. Mit Siegen in Kottern und Gundelfingen sowie einem Sieg gegen Heimstetten und zwei Remis gegen Ismaning und Schwaig ist die Mannschaft von TuS-Coach Daniel Dittmann sehr gut aus den Startlöchern gekommen, sie ist zuhause noch ungeschlagen. Lediglich in Schalding musste der Neuling bei der 0:5-Niederlage Lehrgeld zahlen.

Der letzte Vergleich zwischen den beiden Teams datiert vom 9. August 2020. Im damaligen Totopokalspiel siegte der FCP mit 2:1. Trainer der Pipinsrieder war damals Fabian Hürzeler – mittlerweile Trainer beim englischen Erstligisten Brighton. Mit einem 2:1 könnten die Pipinsrieder auch im Jahr 2025 gut leben, ansonsten wird die Luft dünner...