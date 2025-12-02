Auf der letzten Rille in Richtung Winterpause...

Beim FSV Sömmerda kamen die „verbliebenen“ Schützlinge von Trainer Markus Thalmann mit 1:5 unter die Räder. Es war, abgesehen vom Heimsieg gegen Aufsteiger SV Dingelstädt, die siebte Niederlage im achten Spiel für die weiterhin im Keller befindlichen Kurstädter.

„Es war das wirklich letzte Aufgebot, das wir aufbieten konnten. Dafür hat es die Truppe über eine Stunde wirklich gut gemacht“, meinte der TSV-Coach im Nachgang. Er verordnete seiner Elf ein massives Bollwerk bis zur Mittellinie und vorne sollte „der liebe Gott“ helfen. Die frühe Bad Tennstedter Führung durch Nicolas Hofmann spielte zunächst in die Karten (9.).

„Wir hätten zur Pause mindestens einen zweiten Treffer machen müssen. Wer weiß, wie es dann gelaufen wäre“, trauerte Thalmann einigen Hochkarätern hinterher.

Mit dem Ausgleich der Gastgeber änderte sich Mitte der zweiten Hälfte das Bild komplett. Bad Tennstedt zerfiel in seine Einzelteile und die angriffsstarken Platzherren brauchten sechs Minuten, um den demoralisierten Gegner abzuschießen (66./68./71./72.). „Das hatte ich noch nie erlebt. Wir konnten nur einmal wechseln, während wir daher gespielt wurden“, fehlten dem Coach frische Alternativen. Vor dem ersehnten Abpfiff gelang dem FSV gar noch das 5:1 (88.), dann erlöste der Referee die Gäste. „Im Moment ist die Moral im Keller. Wir müssen versuchen, bis zum Arenshausen-Spiel die Köpfe wieder frei zu bekommen“, hofft der TSV-Trainer bis zum Kellerduell auf personell positive Nachrichten.