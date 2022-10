„Auf der letzten Rille “: Geiselbullach-Verteidiger trifft als Aushilfs-Stürmer Mammendorfs Konter-Strategie geht beinahe auf

Geiselbullachs Spielertrainer Stefan Held war vor allem mit der Einsatzbereitschaft seiner Vorderleute zufrieden. „Wir kommen derzeit personell auf der letzten Rille daher.“ Vor allem in der Offensive gehen Held die Spieler aus. So musste mit Maximilian Lutter ein Innenverteidiger in vorderster Front ran. Nach gut einer Stunde traf Lutter mit einem sehenswerten Schlenzer zum vorentscheidenden 2:0. In der 35. Minute hatte Jens Bürger die Hausherren mit einem Kopfballtreffer in Führung gebracht.

Die Mammendorfer Strategie, auf Konter zu lauern, ging lange auf. Wer weiß, welchen Verlauf das Spiel genommen hätte, hätte Florian Skoff freistehend vor Held die Gästeführung erzielt (7.). Nach dem Anschlusstreffer durch Daniel Enns (79.) drängte Mammendorf, so richtig in Bedrängnis brachten die Gäste Held & Co. aber nicht mehr. (Dirk Schiffner)