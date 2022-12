Auf der Kippe Direkt vor dem Start ins Wochenende bricht der Winter über Thüringen herein und sorgt für reihenweise Spielausfälle.

Eigentlich will der SV Borsch am kommenden Sonntag den VfL Meiningen empfangen. Doch natürlich sind auch (oder gerade) in Borsch die Schneefälle ein Thema, so dass auch dieses Match auf der Kippe steht.

Noch am Donnerstagabend sagte Borschs Trainer Andreas Mannel auf FuPa-Nachfrage: „Wenn irgendwie gespielt werden kann, werden wir versuchen es in Borsch durchzuziehen. Die Schlechtwetter-Alternative ist in Geisa der Kunstrasen. Wir müssen beobachten, ob Schnee fällt. Aber wir setzen alles daran um am Wochenende spielen zu können“, so der Coach am Donnerstag. Inzwischen (Freitagnachmittag) ist besagter Schnee gefallen. Dass die Partie auf dem Rasenplatz in Borsch ausgetragen werden kann, ist nun so gut wie ausgeschlossen, bestätigte der Sportliche Leiter André Schäfer. Und auch die Variante auf dem Kunstrasen wird immer wackeliger. Denn der kann nur genutzt und beräumt werden, wenn die Auflage nicht vereist ist. Sollte das der Fall sein, kann auch der Kunstrasen nicht bespielt werden.