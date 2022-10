Auf der Erfolgswelle - Eintracht Karlsfeld will gegen Grünwald nächsten Dreier einfahren Dietl in Topform

Karlsfeld – Die Ergebniskrise, von der Trainer Jay Alkan noch vor wenigen Wochen gesprochen hatte, ist Geschichte: Der TSV Eintracht Karlsfeld spielt wieder erfolgreich Fußball. Am Samstag (14 Uhr) kann der Tabellenzehnte der Landesliga Südost im Heimspiel gegen den TSV Grünwald den vierten Sieg in Folge einfahren.

Beim Gegner spielt einer, der sein erfolgreichstes Karrierejahr bei der Eintracht hatte und den Karlsfeldern während ihre Schwächephase gutgetan hätte – zumindest in seiner damaligen Form. Andre Gasteiger war der Eintracht-Shootingstar in der Saison 2019/21. Der Stürmer erzielte zwölf Tore und harmonierte prächtig mit seinen Offensiv-Kollegen Martin Schön und Michael Dietl. Gasteiger konnte Spiele im Alleingang entscheiden und wurde interessant für die höherklassigen Teams der Umgebung. Er versuchte sein Glück bei den Bayernligisten aus Pipinsried und Hallbergmoos, doch nach 25 Einsätzen – knapp die Hälfte davon als Einwechselspieler – und nur zwei Toren wechselte er zurück in die Landesliga. Allerdings nicht nach Karlsfeld, sondern zum TSV Grünwald. An seine Leistungen aus seiner letzten Saison in Karlsfeld knüpft der mittlerweile 25-Jährige allerdings auch dort nicht an.

Während Gasteiger seine Torgefahr verloren hat, erlebt Eintracht-Mittelstürmer Michael Dietl seinen x-ten Frühling. „Michi hat einen großen Anteil daran, dass es bei uns wieder gut läuft. Es sind nicht nur die Tore, sondern auch die Art und Weise, wie er spielt“, sagt Trainer Alkan über seinen Neuner. Dietl hat drei Tore und zwei Vorlagen zur laufenden Siegesserie seiner Mannschaft beigesteuert. „Er spielt eine zentrale Rolle“, so Alkan.

Auch der 32 Jahre alte Angreifer hatte nach einem erfolgreichen Karrierestart in Karlsfeld den Sprung in die Bayernliga gewagt. Nach einem Jahr beim TSV Aindling mit drei Treffern in 25 Spielen kehrte er allerdings zur Eintracht zurück. Für die Karlsfelder ist Dietl im Sturm unverzichtbar.