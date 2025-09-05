Auf der Bank wird‘s langsam eng: Konkurrenzkampf beim VfB Hallbergmoos steigt

Aktuell ist die Landesliga Südost eine Wundertüte, in der es keine absolute Spitzenmannschaft gibt. Das kommt dem VfB Hallbergmoos angesichts von wechselhaften Ergebnissen gerade sehr entgegen. Umso wichtiger ist nun die Dienstreise zum TSV Kastl am Freitag (19.30 Uhr). Ein Dreier wäre wichtig, um nach vorne nicht abreißen zu lassen.

Hallbergmoos – 13 Punkte aus neun Partien sind eher mittelprächtig, genauso wie der derzeitige elfte Tabellenplatz. Andererseits liegen die Mannschaften auf den Rängen eins bis elf gerade einmal fünf Zähler auseinander. Da reichen schon kleine Siegesserien für größere Sprünge im Klassement.

„Es muss nicht immer alles lieb und nett sein“

VfB-Trainer Andreas Giglberger tut jedoch gut daran, nicht über die Möglichkeiten in der Tabelle, sondern über die kommenden Aufgaben nachzudenken. Der nächste Gegner Kastl (acht Spiele, acht Punkte) ist schwach gestartet, hat zuletzt aber deutlich zugelegt mit zwei Kantersiegen sowie einer unglücklichen Niederlage in Murnau. Es gibt keinen Grund, dieses Team zu unterschätzen.

Beim VfB sieht der Coach Fortschritte bei der Trainingsintensität. „Es muss nicht immer alles lieb und nett sein“, betont er und fordert Einsatz. Giglberger macht dabei deutlich, dass die Spieler bei ihm sowie seinen Trainerkollegen Andreas Kostorz und Mario Mutzbauer in den Übungseinheiten viel Werbung in eigener Sache betreiben können: „Wer ein gutes Spiel macht, der muss nicht automatisch wieder spielen. Dazwischen gibt es noch Trainings – und wer unsere Vorgaben gut umsetzt, der hat eine gute Chance, dann auch aufgestellt zu werden.“

„Wir haben eine brutale Bank“

Giglbergers Ansage kommt nicht von ungefähr. Er selbst setzt sich seit Wochen als Einwechselspieler auf den Spielberichtsbogen – und da standen zuletzt gegen den FC Unterföhring (1:0) neun Namen. Und nur fünf Männer durfte man einwechseln. „Wir haben eine brutale Bank“, sagt Giglberger über die Fülle an Optionen, mit denen er reagieren kann.

In Kastl wird die Bank – frei nach seinen Worten – noch einmal ein Stück brutaler: Diesmal dürfte die maximal mögliche Anzahl von elf Einwechselspielern erreicht werden. Zum Abschluss der Ferien zeigt sich der breite Kader der Hallberger, bei denen unter der Woche auch Simon Werner nach langwieriger Verletzung wieder auf dem Feld stand. Der Offensivmann hat die Qualität eines Unterschiedsspielers. Werner benötigt noch etwas Zeit bis zu seinem ersten Punktspieleinsatz. Doch schon bald müssen die drei VfB-Trainer Entscheidungen treffen, wer einen der elf Bankplätze erhält und für wen auf dem Spielberichtsbogen kein Platz ist.