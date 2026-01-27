Auf den VfR Aalen wartet der nächste spannende Gradmesser

Die Wintervorbereitung des VfR Aalen ist in diesem Jahr ein Balanceakt zwischen Selbstgewissheit und Selbstkritik. Als Zweiter der Oberliga Baden-Württemberg – punktgleich mit Spitzenreiter VfR Mannheim (je 45 Zähler), bei einem Spiel weniger – trägt jeder Test nicht nur Trainingscharakter, sondern auch den Anspruch, im Frühjahr den nächsten Schritt zu erzwingen. Der Vergleich am Samstag zeigte dabei, wie dünn die Linie zwischen guter Anlage und harter Wahrheit sein kann.
Gegen den SGV Freiberg, Tabellenführer der Regionalliga Südwest, unterlag Aalen mit 1:3. Schiedsrichter Jonathan Woldai (Filderstadt) sah eine Partie, in der der VfR lange ordentlich mithielt, sich aber in den entscheidenden Momenten die höhere Wucht des Gegners gefallen lassen musste. Bis zur Pause blieb die Begegnung offen – ein Spiel, das weniger von Spektakel lebte als von der Frage, wer seine Phasen besser nutzt. Nach dem Wechsel schlug Freiberg zu: Tino Bradara traf zum 0:1 (54.) und gab dem Gast damit die Kontrolle über den Spielstand. Als Aalen die Ordnung kurz verlor, erhöhte Matt-Brahan Zié auf 0:2 (67.).
Doch Aalen reagierte, wie es ein Team mit Ambitionen tun muss. Steffen Kienle verkürzte auf 1:2 (74.) und brachte das Spiel zurück in Reichweite – ein Treffer, der die Hoffnung nährte, aus dem Test noch eine echte Standortkorrektur zu machen. In dieser Phase wirkte der VfR mutiger, direkter, präsenter. Am Ende aber setzte Freiberg den Schlusspunkt: Leon Petö verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:3 (85.). Es war die Art Gegentor, die in Testspielen besonders ärgert, weil sie weniger aus dem Fluss entsteht als aus einer Unachtsamkeit im Strafraum.
Der nächste Prüfstein folgt bereits am morgigen Mittwoch um 18.30 Uhr gegen den FV Illertissen, aktuell Vierter der Regionalliga Bayern. Wieder kommt ein Gegner, der höherklassige Intensität mitbringt – und genau deshalb passt. Für den VfR Aalen geht es in diesen Tagen darum, die eigene Oberliga-Statik nicht als Komfortzone zu begreifen. Wer Mannheim jagen will, muss in der Vorbereitung nicht gewinnen um jeden Preis, aber wachsen: in der Defensive konsequenter, in den Umschaltmomenten klarer – und in den entscheidenden Szenen schlicht wacher.