Auf den VfR Aalen wartet der nächste spannende Gradmesser

Gegen den SGV Freiberg, Tabellenführer der Regionalliga Südwest, unterlag Aalen mit 1:3. Schiedsrichter Jonathan Woldai (Filderstadt) sah eine Partie, in der der VfR lange ordentlich mithielt, sich aber in den entscheidenden Momenten die höhere Wucht des Gegners gefallen lassen musste. Bis zur Pause blieb die Begegnung offen – ein Spiel, das weniger von Spektakel lebte als von der Frage, wer seine Phasen besser nutzt. Nach dem Wechsel schlug Freiberg zu: Tino Bradara traf zum 0:1 (54.) und gab dem Gast damit die Kontrolle über den Spielstand. Als Aalen die Ordnung kurz verlor, erhöhte Matt-Brahan Zié auf 0:2 (67.).