Auf den SV Rödinghausen wartet der nächste dicke Brocken Das Team von Trainer Carsten Rump empfängt Borussia Mönchengladbach II. Dabei kehren vier zuletzt fehlende Akteure in den Kader zurück.

Diese Leistung am Samstag nun über 90 Minuten zu bringen ist das erklärte Ziel. Positiv ist dabei, das sich die personelle Lage am Wiehen spürbar verbessert hat. Patrick Kurzen, Mirko Schuster, Jan Bach und Torhüter Tiago Estevao kehren in den Kader zurück. „Dadurch haben wir viel mehr Optionen“, betont Rump.

Einzig darauf möchte Carsten Rump seinen Blick vor der nun anstehende Partie aber nicht richten. Vor allem die erste Hälfte des Spiels in Aachen ist für ihn der Gratmesser. „Das war vielleicht die beste Halbzeit, die wir in dieser Saison bislang gespielt haben, und das, obwohl sieben Stammkräfte nicht dabei waren. Aber es fehlte der Ertrag, wir hätten mit zwei Toren führen müssen, und dann läuft auch so ein Spiel ganz anders weiter“, erklärt er.

Ohnehin geht es am vorletzten Spieltag der Hinrunde im vorderen Teil der Tabelle hinter Spitzenreiter Preußen Münster, der sich zuletzt ein wenig absetzen konnte, sehr eng zu. Ganze fünf Punkte trennen den Zweiten Aachen vom Zehnten Fortuna Köln. Entsprechend wichtig wäre ein Erfolg für den SVR, um in den letzten Wochen vor der Winterpause die gute Ausgangsposition zu verteidigen. Denn die ist immer noch vorhanden, obwohl die Wiehen-Elf zuletzt eine kleine Ergebniskrise hatte und aus drei Spielen nur einen Punkt holte.

Das Personal der Gäste ist schwer einzuschätzen



Schwierig ist hingegen einzuschätzen, mit welchem Personal der Gast vom Niederrhein an den Wiehen reist, zumal das Bundesliga-Team der Borussen schon am Freitag im Einsatz war. „In einer ähnlichen Situation hatten sie vor ein paar Wochen in Münster dann acht Leute aus dem Profikader mit dabei. Wir müssen mit allem rechnen. Auf der Torhüterposition könnten sie dagegen ein kleines Problem haben, wenn Jan Olschowsky weiterhin oben aushelfen muss. Aber egal wer letztlich dort aufläuft, die Automatismen werden ähnlich sein und darauf haben wir uns vorbereitet“, sagt Rump, der zuversichtlich ist, den zuletzt positiven Trend der Mönchengladbacher mit vier Siegen in fünf Spielen brechen zu können.

„Die Zweitvertretungen in unserer Liga verfügen bekanntlich zumeist über junge, technisch gut ausgebildete Spieler. Da muss man konsequent in die Zweikämpfe gehen und diese gewinnen“, erklärt Rump und erinnert an die drei im bisherigen Saisonverlauf absolvierten Partien gegen die Zweitvertretungen des 1. FC Köln, FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf, die vom SVR alle souverän und mit insgesamt 11:1 Toren gewonnen wurden.